Der Mann wurde wegen Weitergabe und des Besitzes von nachgemachtem und verfälschtem Geld in Untersuchungshaft genommen. Zudem besaß er eine Wildkatze, deren Einfuhr nach Österreich verboten ist. Er bestreitet die Vorwürfe.

Dem Bundeskriminalamt ist binnen kürzester Zeit die Festnahme eines Mannes gelungen, der seit Winter 2023 falsche 50-Euro-Banknoten in Wien verteilt hat. Dem russisch-ukrainischen Doppelstaatsbürger gelang es, 64 verfälschte Scheine in Umlauf zu bringen. Im März wurde der rund 40 Jahre alte Verdächtige aus dem Verkehr gezogen. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Ermittler auch eine Wildkatze, die der Mann illegal besessen hatte.

Die Polizeiaktion erhielt daraufhin den Namen „Operation Wildcat“. „Der Name ist Programm“, sagte ein Ermittler, der aufgrund seiner Tätigkeit anonym bleiben wollte, bei einem Pressegespräch im Bundeskriminalamt. Bei dem Tier handelte es sich um eine 16 Kilogramm schwere Caracat, einer Kreuzung von Hauskatze und Karakal. Der Besitzer wurde kurz nach seiner Festnahme wegen der Weitergabe und des Besitzes nachgemachten oder verfälschten Geldes in Untersuchungshaft genommen. Er bestreitet die Vorwürfe, so die Ermittler.

Bankonoten mit Alarmfarbe

Auf den Mann aufmerksam wurde zunächst die Österreichische Nationalbank (OeNB). Jede Banknote komme pro Jahr zwei bis drei Mal zur Nationalbank und werde dort überprüft, sagte Martin Taborsky von der OeNB. „Wir geben nicht nur das echte Geld aus, wir bekommen unter anderem auch das falsche Geld zurück.“ Jede Fälschung werde dann klassifiziert. So zeigte sich, dass die Banknoten mit Alarmfarbe versehen war, also bei einem Raubüberfall oder bei einer Bankomatsprengung erbeutet wurden. Danach seien die Scheine professionell gereinigt worden. Da auch der Folienstreifen zerstört war, wurde dieser durch eine gefälschte Hologrammfolie ersetzt, so Taborsky. „Damit wurden die ursprünglich echten Banknoten zu verfälschten Banknoten und fallen in die Kategorie Fälschung.“

Da die OeNB von einer sehr homogenen Tätergruppe ausging, wurde die Polizei im Jänner darüber informiert. Die meisten Banknoten wurden in Supermärkten ausgegeben. Als Verdächtiger wurde der russisch-ukrainische Staatsbürger ausgeforscht, der seit 2020 in Europa aufhältig war, neben Italien auch in der Schweiz.

Verbotene Wildkatze entdeckt

Im März wurde eine Festnahmeanordnung und eine Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft Wien erwirkt. Bei dieser Aktion wurde dann die Wildkatze entdeckt, deren Besitz und Einfuhr in Österreich verboten ist, und die auch auf die Polizisten losgegangen ist, so der Ermittler. In Russland gilt der Besitz einer solchen 15.000 Dollar teuren Caracat als Statussymbol.

Bei dem Verdächtigen wurde kein verfälschtes Geld mehr gefunden. Woher er es hatte, welche Hintermänner es gibt, sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

20-, 50- und 100-Euro-Scheine am beliebtesten

„Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagte Manuel Scherscher, Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Betrug im BK. Der Strafrahmen betrage bei der Weitergabe und beim Besitz nachgemachter oder verfälschter Scheine ein bis zehn Jahre Haft. 2023 wurden 27.000 gefälschte Geldscheine sichergestellt, 2022 waren es 32.0000 Stück. „Der Blick auf Österreich ist bei Geldfälschungen zu schmal“, sagte Taborsky. Auch Scherscher hob die internationale Rolle, die Österreich in Zusammenarbeit mit anderen Ländern bei Ermittlungen spielt, hervor. Gerade im Zahlungsverkehr können rasch falsche Geldscheine in Umlauf gebracht werden. Im Supermarkt, auf einem Festival werden die Fälschungen schnell unter die Leute gebracht. „Jetzt wird es wieder interessant, wenn wegen der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spielen Public Viewings stattfinden“, so Scherscher. Er rechnet da wieder mit einem Anstieg.

Am meisten werden 20-, 50- und 100-Euro-Scheine gefälscht. „Aber auch der 200er kommt aufgrund der Inflation wieder in Mode“, sagte der Leiter im BK. Neben der OeNB seien auch die Münze Österreich und der Zoll in dem Bereich wichtige Partner. Und: „Wir fahren auch Streife im Internet“, sagte Scherscher. Er wünschte sich zudem mehr Kooperation mit China, wo oft die Hologramme hergestellt werden. „Da braucht es nicht die große Gelddruckmaschine. Mit superguten Laserdruckern, einem vernünftigem Papier und Fälschungsmerkmalen aus China - da kannst schon loslegen“, so Scherscher. (APA/Red.)