Karin Bergmann: „Künstler sind mein Elixier“

Er fehlt mir jeden Tag. Ich vermisse ihn aus vielerlei Gründen: All das, was ich in meiner zweiten Lebenshälfte in Wien erlebt habe und tun konnte, empfinde ich als unglaubliches Geschenk. Und das habe ich Luigi zu verdanken, denn hätte ich ihn nicht ein Jahr, nachdem ich mit Peymann ans Burgtheater gekommen bin, kennengelernt, wäre ich wohl nicht hier geblieben. Ich wollte ja nichts wie weg. Das ist das eine. Das andere ist: Ich habe schon als Teenager von einem Mann mit dunklen Haaren, blauen Augen und einer großen Bibliothek geträumt. Die erste Kombination ist schon selten. Aber als ich dann das erste Mal bei ihm zu Hause war und all die Bücher sah, war es vollends um mich geschehen. Das Schöne ist, dass unsere Beziehung all die Jahre von großer Zärtlichkeit getragen war. Bis zum Schluss habe ich Luigi gern angesehen und berührt.