Mann stirbt nach Sprung aus brennendem Haus in Oberösterreich

Im zweiten Stock eines Hauses in Rohrbach (OÖ) brach ein Feuer aus. Ein Mann wollte sich mit einem Sprung aus dem Fenster retten, wurde aber tödlich verletzt. Einen zweiten konnte die Feuerwehr gerade noch abhalten, zu springen.

Zu dramatischen Szenen ist es in der Nacht auf Mittwoch in Rohrbach gekommen: In einem Wohnhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann wollte sich offenbar vor den Flammen retten und sprang aus dem Fenster im zweiten Stock. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu, wie der „ORF Oberösterreich“ berichtet.

Als die Feuerwehr zu dem Haus kam, lag der 53-Jährige schon auf dem Gehsteig. Er starb noch an Ort und Stelle. Das Feuer brach in einem Zimmer im zweiten Stock des Hauses, in dem sich mehrere Wohnungen sowie ein asiatisches Restaurant und eine Pension befinden, aus. Auch ein anderer Bewohner wollte aus dem Fenster springen, was die Feuerwehrleute verhindern konnten. Sie brachten ihn per Drehleiter in Sicherheit.

14 Personen gerettet

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf die angrenzende Bäckerei überschlugen. „Brand aus“ konnte die Feuerwehr noch nicht geben. Aktuell ist sie noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die restlichen Menschen, die in dem Haus waren, sind in Sicherheit. Das Rote Kreuz versorgte 14 Personen. Zudem ist ein Kriseninterventionsteam vor Ort.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.50 Uhr alarmiert. 13 Feuerwehren mit 230 bis 250 Kräften waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. (red.)

