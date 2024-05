Eine grüne Planwirtschaft ohne Plan

Die Ökostromförderung in ihrer aktuellen Form sorgt für Marktverwerfungen.

Haben Sie auch schon eine PV-Anlage auf dem Dach? Wunderbar! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Stromwende und handeln sich zumindest für den selbst verbrauchten Strom auch noch recht günstige Konditionen ein.

Aber Sie werden langsam zum Albtraum der Stromhändler: Denn Sie haben in der Regel einen Vertrag, der es Ihnen erlaubt, den gesamten Überschussstrom zu einem fixen Abnahmetarif ins öffentliche Netz einzuspeisen. Nachdem sich Strom nur sehr begrenzt „lagern“ lässt, müssen in Zeiten der Überschusseinspeisung dringend Abnehmer gefunden werden. Das passiert in Form von „Notverkäufen“ über die Börse. Der Börsenstrompreis sinkt dann oft auf null oder sogar darunter.