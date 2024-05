Der US-Milliardär und Abenteurer Larry Connor lässt sich von der Implosion der Tauchkapsel Titan im vergangenen Jahr nicht abschrecken. Er beauftragte den Bau eines Mini-U-Boots, um die gesunkene Titanic in der Tiefsee besichtigen zu können.

Tagelang hielt das Schicksal des Mini-U-Boots Titan die Welt vor knapp einem Jahr in Atem: Fünf Personen waren in die Tiefe getaucht, um das Wrack der berühmten Titanic zu erreichen. Doch ebenso wie die 1514 Menschen, die im April 1912 nach einer Kollision des Luxustankers mit einem Eisberg ums Leben kamen, starben im Juni 2023 auch die Abenteurer an Bord der Titan: Darunter der Milliardär Hamish Harding, der Tiefsee-Forscher Paul-Henri Nargeolet und Stockton Rush, der Mitgründer der Herstellerfirma OceanGate.

Doch der Milliardär und Abenteurer Larry Connor will sich von diesen Unglücken nicht abschrecken lassen. Der 74-Jährige aus Ohio beauftragte die Firma Triton Submarines, ein neues Mini-U-Boot zu entwickeln, berichtet das „Wall Street Journal“. Der Immobilien-Investor will die Tiefsee-Fahrt gemeinsam mit Triton-Chef Patrick Lahey antreten. In einer für zwei Personen gebauten Tauchkapsel soll die Mission gelingen, an der OceanGate scheiterte.

Die Tauchkapsel soll bis zu 4000 Meter in die Tiefe fahren können

Das U-Boot soll den Namen Triton 4000/2 Abyssal Explorer tragen. 4000 steht für 4000 Meter Tiefe, in die das Unterwasser-Boot vordringen kann. Das Wrack der Titanic liegt auf 3800 Metern Tiefe. Die vergangenes Jahr implodierte Titan war nur für 1300 Meter zugelassen.

Warnungen an OceanGate-Chef Rush

Patrick Lahey gehörte zu jenen, die Stockton Rush im Vorfeld vor möglichen Gefahren seiner experimentellen Designs und Materialien gewarnt hatten. Er ist im Gespräch mit dem „Wall Street Journal“ überzeugt, dass Mini-U-Boote generell sichere Fahrzeuge seien. Triton Submarines produziert hauptsächlich Unterwassergefährte für Wohlhabende, die diese als Accessoire für ihre Jachten nutzen. Die Entwicklung der Triton 4000/2 soll rund 20 Millionen US-Dollar kosten.

» Der Ozean ist zwar extrem mächtig, kann aber auch wunderbar und angenehm sein. « Larry Connor

»Ich möchte den Menschen auf der ganzen Welt zeigen, dass der Ozean zwar extrem mächtig ist, aber auch wunderbar und angenehm sein kann und das Leben wirklich verändern kann, wenn man es richtig angeht«, sagte der Abenteurer Connor im Interview mit dem „Wall Street Journal“. (me)