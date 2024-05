VW-Chef Blume will mehr Traton-Aktien auf den Markt bringen

Der geringe Streubesitz bei der Volkswagen-Tochter Traton bleibe für viele Anleger weiterhin ein Hindernis, so Blume. Ein höherer Streubesitz soll auch die Chancen von Traton steigern, in den MDax aufgenommen zu werden.

Volkswagen-Chef Oliver Blume will zusätzliche Aktien der Nutzfahrzeugtochter Traton auf den Markt bringen und dem Unternehmen so den Weg in den MDAX frei machen. Der geringe Streubesitz bei Traton bleibe für viele Anleger weiterhin ein Hindernis, sagte Blume am Mittwoch auf der VW-Hauptversammlung laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript. „Deswegen sind wir bereit, den Streubesitz schrittweise zu erhöhen.“

Das steigere auch die Chancen von Traton, in den MDAX aufgenommen zu werden. Mittelfristig plane VW weiterhin mit einem Anteil von 75 Prozent und einer Aktie bei Traton. „Wir wollen ein engagierter und verantwortungsbewusster Aktionär bleiben“, betonte Blume. Derzeit liegt der Streubesitz bei Traton nur bei gut zehn Prozent, fast 90 Prozent der Aktien gehören VW. (APA/Reuters)