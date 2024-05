Peter Pan lockt ins digitale Nimmerland

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Innovativ. Daisy Evans inszeniert erstmals in Innsbruck, in ihrer Heimat England hat sie die Silent Opera gegründet. • Mark Earthy

Realität und Fantasie verschwimmen in „Peter Pan – the Dark Side“: Drastisch, mit viel Humor und coolen Sounds bringt Daisy Evans die Mitterer-Oper auf die Bühne.

Mit einem Wisch von Wendy beginnt alles, auf der Bühne blitzen zahlreiche LED-Lichter, der Raum könnte Hintergrund eines Modeshootings sein. Die Oper „Peter Pan – the Dark Side“ erinnert in ihrem Aufbau an Instagram-Reels und widmet sich inhaltlich der dunklen Seite des Kinderbuchklassikers, aber auch der dunklen Seite des Internets: Liebe und Gewalt, Kindesmissbrauch, Exzess und Realitätsverlust stürzen Wendy und ihre Geschwister in einen Strudel düsterer Fantasie. Mit dem weichgespülten Peter Pan aus dem Disney-Film hat das Stück wenig zu tun. „David Pountney, der Librettist, hat sich an das Original von J. M. Barrie gehalten“, erzählt Regisseurin Daisy Evans. Sie bringt das Stück am Tiroler Landestheater auf die Bühne, es ist eine Koproduktion mit der Stiftung Haydn von Bozen und Trient.