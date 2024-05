Franz Kafka: Der Process

Nacherzählt von Jaroslav Rudiš, Illustriert von Jaromír 99.

Eigentlich möchte der dreißigjährige Bankbeamte Josef K. nur gemütlich frühstücken. Denn heute hat er Geburtstag. Doch dann stehen zwei Herren an seinem Bett. Zwei seltsame Typen. Sind es Polizisten? Wächter? Oder vielleicht sogar Kabarettisten? So oder so: Josef K. wird verhaftet. Er darf sich allerdings weiterhin frei bewegen. Doch in dieser Freiheit fühlt er sich bald sehr unfrei.



Josef K. erfährt nicht, was er getan haben soll. Auch nicht vor dem Gericht. Niemand hat für ihn eine Antwort. Niemand kann ihm helfen, obwohl ihm immer wieder jemand Hilfe anbietet. Doch das macht alles nur noch tragischer. Josef K. wird immer einsamer. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Einsamer und verzweifelter.



Und trotz alledem will Josef K. nicht aufgeben. Er hat doch nichts getan. Er will sich wehren. Er will Gerechtigkeit. Doch seine Kräfte gehen ihm allmählich verloren, und eine unsichtbare Macht wirft einen langen Schatten um ihn.



Ein Jahr später, ebenfalls an seinem Geburtstag, stehen die beiden Herren wieder in seiner Wohnung. Es ist schon spät am Abend, die Stadt steht still. Josef K. trägt schwarz und macht sich mit den Herren auf seinen letzten Weg. Durch die Stille im Mondlicht.