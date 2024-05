Mindestens sechs Tote bei russischen Angriffen auf Ukraine

Bei russischen Angriffen in mehreren Regionen in der Ukraine gibt es Tote und Verletzte. Moskau wirft der Ukraine vor, den Austausch von Kriegsgefangenen zu sabotieren. Schweden sichert dem Land das bisher größte Hilfspaket zu.

Bei russischen Angriffen auf mehrere Regionen der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet worden. In der östlichen Region Sumy nahe der Grenze zu Russland wurden bei einem Raketenangriff zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt, wie örtliche Behörden am Mittwoch in Onlinediensten mitteilten.

Der Gouverneur der östlichen Region Donezk, Wadym Filaschkin, meldete drei Tote und mindestens zwölf Verletzte. Dort wurden bei mehreren Angriffen demnach mehrere Häuser und zivile Gebäude beschädigt. In der Region Cherson im Süden der Ukraine kam laut Gouverneur Oleksandr Prokudin ein Mensch bei russischen Angriffen ums Leben.

19 Tote nach Angriff auf Baumarkt in Charkiw

Unterdessen stieg die Zahl der Toten nach dem russischen Angriff auf einen Baumarkt in der Stadt Charkiw am vergangenen Wochenende auf 19. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft starb ein 40-jähriger Angestellter des Marktes, der bei dem Angriff schwere Verbrennungen erlitten hatte, im Krankenhaus. Der Baumarkt am Stadtrand war am Samstag von zwei Lenkraketen getroffen worden.

Am 10. Mai hatte die russische Armee in der Region Charkiw eine Bodenoffensive gestartet, bei der ihr die größten Gebietsvorstöße seit 18 Monaten gelungen sind. Infolge der Kämpfe mussten mehr als 11.000 Menschen in dem Gebiet ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Russland: „Gefangenenaustausch seit ein paar Monaten gestoppt“

Russland wirft der Ukraine vor, den Austausch von Kriegsgefangenen zu sabotieren. „Leider ist der Austausch mit der Ukraine, die ständig neue vorgeschobene Forderungen stellt, seit ein paar Monaten gestoppt“, sagte die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa am Mittwoch bei einer Parlamentssitzung. Die Menschenrechtsbeauftragten beider Länder würden aber weiterhin täglich Kriegsgefangene der Gegenseite besuchen, um die Einhaltung ihrer Rechte zu überwachen.

Moskalkowa machte keine näheren Angaben zu den angeblichen Forderungen Kiews. Zuvor hatte schon die Chefredakteurin des Staatssenders RT, Margarita Simonjan, eine Liste von 500 gefangenen ukrainischen Soldaten veröffentlicht. Sie behauptete, dass Kiew aus dieser Liste nur 38 Kämpfer des nationalistischen Regiments Asow für die Austauschliste ausgewählt und den Rest zurückgewiesen habe. Beweise für ihre Aussage brachte sie nicht.

Moskau nahm Mehrfaches an Kriegsgefangenen

Russland führt seit mehr als zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und hält derzeit rund ein Fünftel des Nachbarlands besetzt. Die genaue Zahl der Kriegsgefangenen beider Seiten ist unbekannt, doch Beobachtern zufolge haben die Russen im Vergleich zur Ukraine ein Mehrfaches an Gefangenen gemacht. Die Vorwürfe aus Moskau dürften vor allem darauf zielen, die Lage in Kiew weiter zu destabilisieren und den Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu erhöhen. Das Thema ist in der Ukraine brisant. Selenskyj hat mehrfach versprochen, alle gefangen genommenen Soldaten in die Heimat zurückzuholen. Der letzte Austausch zwischen beiden Ländern fand im Februar 2024 statt.

Schweden sagt Ukraine Milliarden-Hilfe zu

Schweden hat der Ukraine Militärhilfe in Höhe von 13,3 Milliarden schwedischen Kronen (rund 1,16 Milliarden Euro) zugesagt. „Schweden unterstützt die Ukraine mit seinem 16. Hilfspaket, dem bisher größten seiner Art“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Ebba Busch am Mittwoch vor Journalisten.

In dem Paket enthalten sind demnach unter anderem Überwachungsflugzeuge vom Typ ASC 890, Luft-Luft-Raketen mittlerer Reichweite vom Typ Rb 99, Artilleriemunition sowie Schützenpanzer vom Typ 302.

Schweden hatte Kiew in den vergangenen Tagen zudem sowohl ein Hilfspaket in Höhe von 650 Millionen Kronen zur Sicherung der ukrainischen Energieversorgung als auch ein Rahmenpaket für zivile und militärische Hilfe in Höhe von 75 Milliarden Kronen über einen Zeitraum von drei Jahren zugesagt. Damit solle die Ukraine „so lange wie nötig“ unterstützt werden.

Ukraine leidet an Material- und Munitionsmangel

Die ukrainische Armee leidet im Kampf gegen die russischen Truppen unter massivem Material- und Munitionsmangel. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in den vergangenen Tagen auf einer Reise durch Europa erneut für mehr Waffenlieferungen durch die westlichen Verbündeten geworben.

Am Dienstag hatte Belgien der Ukraine 30 Kampfflugzeuge vom Typ F-16 bis 2028 zugesagt. Am selben Tag unterzeichneten Kiew und Lissabon in Portugal ein bilaterales Sicherheitsabkommen. Am Montag hatte Spanien dem ukrainischen Präsidenten in Madrid bereits weitere Militärhilfen in Höhe von einer Milliarde Euro zugesagt. (APA/dpa/AFP)