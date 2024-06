Auf der Suche nach dem verfügbaren Haus am See

Freizeitwohnsitz: Für ein Anwesen am Ossiacher See müssen über fünf Millionen Euro berappt werden.

Freizeitwohnsitz: Für ein Anwesen am Ossiacher See müssen über fünf Millionen Euro berappt werden. ATV Immobilien

Grundstücke direkt am Wasser gehören zu den begehrtesten Liegenschaften in Österreich. Krise sei Dank führt der Weg dorthin nicht mehr nur über lange Vormerklisten der Makler.

Grundstücke direkt am Seeufer waren schon in jenen Zeiten kostbar und kaum zu bekommen, in denen die Temperaturen vieler heimischer Seen noch echten Mut erforderten, den Sprung ins kalte Nass zu wagen. Seither sind die Preise für Liegenschaften am See noch einmal weiter gestiegen. Wer es sich leisten kann, um die 4000 bis 5000 Euro pro Quadratmeter Ufer exklusive Villa zu zahlen, hat aktuell – Immobilienkrise sei Dank – sogar die Gelegenheit, sich den Traum vom Sommer am noch immer kühlen Nass zu erfüllen.

Wobei die Preise wie bei allen Immobilien durch die Lage bestimmt werden, aber auch durch das, was vor dem Grund im Wasser steht oder schwimmt: Der absolute Luxus ist ein Bootshaus mit Steg, gefolgt von nur einem Steg und einer Boje. Alternativ gibt es eigene Badeplätze, die vom Privatanwesen durch eine Straße getrennt, aber fußläufig erreichbar sind. Hier ein Blick auf drei Seegründe in Österreich, die derzeit auf dem Markt zu haben sind.

Bootshaus und Steg am Ossiacher See

In die Kategorie „Bootshaus und Steg“ fällt ein aktuell verfügbares Anwesen am Ossiacher See in Kärnten. Der knapp 2600 Quadratmeter große Grund hat eine 27 Meter lange Uferlinie, an der sich ein Steg, ein Bade- und ein Bootshaus befinden. Alle drei sind durch ihre Lage im Schilf vor neugierigen Blicken geschützt. Das Haus selbst wurde 1988 erbaut, 2021 renoviert und ist an die öffentliche Versorgung angeschlossen. Auf gut 150 Quadratmetern Wohnfläche gibt es hier sechs Zimmer, darunter eine Wohnküche, fünf Schlafzimmer und drei Bäder.

ATV Immobilien

Seeblicke lassen sich hier wahlweise von der Terrasse, zwei großen Balkonen an den beiden Stockwerken des Hauses oder von dem „Seeblickbalkon“ des Bootshauses genießen. Dieses hat auch noch einen ausgebauten Dachraum samt WC und kann als Gesellschaftsraum genutzt werden. Der Steg ist 26 Meter lang und bietet Blicke auf ­Fische und Seerosen. Vermittelt wird der Freizeitwohnsitz über ATV Immobilien, der Kaufpreis liegt bei 5,3 Millionen Euro.

Liegeplattform an Uferlinie am Zellersee

Am Zellersee in Salzburg steht ­direkt am Wasser ein Mehrfamilienhaus zum Verkauf, das 255 Quadratmeter Wohnfläche hat und derzeit in vier Apartments aufgeteilt ist. In der 16,5 Meter langen Uferlinie – die wirklich unmittelbar vor dem Haus beginnt – gibt es eine private Seeliegeplattform, die gepachtet und auf Wunsch vergrößert werden kann. Auch ein Bootshaus dürfte noch gebaut werden. Das Haus selbst wurde in den späten 1980er-Jahren gebaut und hat in den vergangenen Jahren unter anderem eine Pelletsheizung, neue Fenster und eine Fotovoltaik­anlage bekommen.

Stiller & Hohla Immobilien

Alle Apartments haben eine Küche beziehungsweise Kitchenette und ein Bad sowie einen großen Holzbalkon zum See hinaus. Je nach Sommerplänen und Familiengröße lassen die Grundrisse auch noch ein fünftes Apartment zu – oder die Nutzung als eine einzige große Einheit. Der Preis für das als Grünland gewidmete Anwesen liegt bei 4,75 Millionen Euro, vermittelt wird es über Stiller und Hohla Immobilien.

Freizeitobjekt mit Potenzial am Wörthersee

Einen Steg, eine Freizeitwidmung und viel Potenzial hat eine Seeliegenschaft in Saag am Wörthersee. Derzeit steht auf dem 520 Quadratmeter großen Grund­stück noch ein Einfamilienhaus, das auf dem Weg zur Luxusimmobilie einiges an (innen-)architektonischer Zuwendung oder einen schönen Ersatz braucht. Was beides möglich ist, da rund 300 Quadratmeter des Grundstücks bebaut werden dürfen. Vermittelt wird die Liegenschaft über Bolesch Immobilien, aufgerufen sind dafür 3,95 Millionen Euro.