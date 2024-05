Der Mann soll für mehrere Sprengstoff-Anschläge auf Mitglieder der Glaubensgemeinschaft verantwortlich sein. Offenbar in Zusammenhang damit lief in Graz ein Großeinsatz wegen des Verdachts auf Sprengstoff. Die Polizei gab bereits Entwarnung.

Ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas steht unter Verdacht, seit Sommer 2023 mehrere Sprengsätze bei Fahrzeugen und Gebäuden der Glaubensgemeinschaft platziert zu haben. Manche der Bomben gingen hoch, verletzt wurde dabei niemand. Der 55-Jährige ist Mittwochmittag an seinem Arbeitsplatz festgenommen worden, hieß es bei einer Pressekonferenz in Graz. Er ist geständig, hatte seine Frau im Visier, aber eine am Auto seiner Ex-Frau montierte Bombe ist verschwunden.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gratulierte in einer Aussendung: „Anerkennung an die beteiligten Ermittler, vor allen an das steirische Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Durch professionelle Ermittlungen konnte ein gefährlicher Straftäter festgenommen, weitere mögliche Anschläge verhindert und Menschenleben geschützt werden.“

Großeinsatz in der Grazer Innenstadt

In der Grazer Innenstadt lief am Mittwochnachmittag ein Großeinsatz der Polizei. Ein verdächtiger Gegenstand wurde in der Elisabethstraße gefunden, hieß es zunächst. Die Polizei konnte später jedoch bereits Entwarnung geben. „Der Verdacht des sprengstoffverdächtigen Gegenstandes hat sich nicht bestätigt. Alle Verkehrssperren werden soeben aufgehoben“, so die Exekutive gegen 14.50 Uhr.

Entschärfungsdienst sowie Spezialfahrzeuge und Roboter waren vor Ort, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Um welchen Gegenstand es sich genau gehandelt hat, ist noch nicht bekannt. Die Elisabethstraße, die Leonhardstraße, Leechgasse und Rembrandtgasse wurden abgesperrt und später wieder freigegeben.

Auch ein Roboter kam in Graz zum Einsatz. APA / Erwin Scheriau

Vier Sprengstoff-Anschläge auf Zeugen Jehovas

Seit August 2023 sind bereits vier Bomben in Autos oder Gotteshäusern der steirischen Zeugen Jehovas gefunden worden. Am 18. August explodierten in Leibnitz zwei Bomben, die an den Unterböden von zwei Autos von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft angebracht worden waren. Ende März wurde in Kalsdorf bei Graz ein Paket mit einem funktionstüchtigen, selbst gebauten Sprengsatz im Eingangsbereich des Königreichsaals, also des Versammlungsraums der Gemeinschaft platziert. Darin befand sich ein funktionstüchtiger Sprengsatz. In dem Saal fand ein Gottesdienst der Zeugen Jehovas statt. Anfang Mai explodierte dann in Premstätten erneut das Auto eines Mitglieds. Verletzt wurde bisher niemand. (red./APA)

>>> Bericht der „Kronenzeitung“