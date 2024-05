In Garagenparks tummeln sich die privaten Anleger

Garagenparks und deren Boxen werden in Immobilienkreisen als neue Assetklasse gehypt. In Österreich bleiben sie jedoch trotz Wachstumspotenzials noch ein Nischenprodukt.

Er hat ein unbestreitbares Gespür dafür, wie man Geld machen kann. Und so eröffnete Walter Temmer, exzentrischer Selfmade-Millionär mit eigener Fernsehshow auf ATV, vor eineinhalb Jahren im südsteirischen Gralla einen der größten Garagenparks in Österreich. Mehr als 200 Boxen stehen im dortigen Businesspark zur Vermietung bereit und sind auch zum Großteil vergeben. Damit enterte der Multiunternehmer einen Markt, dem Investmentexperten große Zukunftschancen attestieren. „Garagenparks haben sich, aus den USA kommend, in den letzten zehn Jahren auch in Europa fest im Gefüge der Self-Storage-Branche etabliert“, kommentiert der deutsche Unternehmensberater Daniel T. Borger in einer im Vorjahr veröffentlichten Analyse.

Jedes Jahr, so ergänzt er im Interview mit der „Presse“, wachse die Zahl der Anlagen in Deutschland um rund zehn Prozent, mittlerweile stehe man bei knapp 600 Parks mit jeweils rund 80 Einheiten im Schnitt. „In Österreich ist das wirtschaftliche Umfeld ähnlich. Der Markt wächst verhalten, aber stetig.“ Hier wie dort werde das Wachstum maßgeblich von der Initiative kleiner und mittlerer Betreiber getragen, die – so wie Temmer – die Chance auf ein lukratives Zusatzgeschäft sehen und vor allem im eigenen lokalen Umfeld aktiv sind. Borger: „Der Unterschied ist, dass in Österreich vorwiegend Betonfertiggaragen mit durchschnittlich 24 Quadratmetern Fläche errichtet werden, während in Deutschland die Ständerbauweise mit Blechverkleidung dominiert, die größere Flächen zulässt.“

Flexibel nutzbare Boxen

Die GaragenCity GmbH ist mit derzeit 15 Standorten, vorwiegend in Oberösterreich, einer der Marktführer. Investoren, die eine Garagenbox zur Weitervermietung kaufen, verspricht man bis zu 5,7 Prozent Rendite. „Für viele ist eine Garagenbox eine Wertanlage wie eine Eigentumswohnung“, sagt Standortbetreuerin Ema Rahmanovic. „Einige verwerten sie, Online-Händler nutzen sie als Lager, Gewerbetreibende als Werkstatt oder als Abstellmöglichkeit für Arbeitsmaschinen.“

Betreiber von Garagenparks berichten übereinstimmend von Auslastungen jenseits der 90 Prozent. Garagenkönig

Einige der Benefits für Käufer bzw. Mieter: Mit dem Auto kann man bis zur Box zufahren, die meisten Anlagen entsprechen hohen Sicherheitsstandards und Komfortanforderungen. „98 Prozent sind videoüberwacht, 57 Prozent eingezäunt“, zitiert Borger aus seiner Studie. „Fast überall ist der Zugang rund um die Uhr möglich.“ Nicht zuletzt deshalb sprechen die Betreiber übereinstimmend von Auslastungen jenseits der 90 Prozent. Mieter bleiben im Schnitt vier Jahre, weiß Rahmanovic. Die Auffüllung der wenigen Fluktuationsleerstände erfolgt meist aus Wartelisten. Mehr als die Hälfte neuer Boxen werden noch während der Bauzeit vergeben, der Rest laut Statistik innerhalb von sechs Monaten nach Fertigstellung.

Neue Objektklasse für Projektentwickler

„Neben den privaten Betreibern haben mittlerweile auch einige Projektentwickler den Bau von Garagenparks als neue Objektklasse entdeckt“, sagt Borger. Im Vergleich zur Errichtung von Wohnanlagen seien die Grundstückskosten abseits der urbanen Zentren bzw. in Gewerbegebieten gering, auch Bau- und spätere Wartungskosten halten sich in Grenzen. Die Lukrativität sei daher auf lange Sicht als günstig einzuschätzen.

„Nach Fertigstellung werden die Einheiten meist an private Kapitalanleger veräußert“, weiß der Analyst. Rund drei Viertel der Garagenboxen sind an Private vergeben. Dass institutionelle Anleger hier noch zögern, führt Harald Aichberger, Geschäftsführer von Garagenkönig (acht Standorte mit insgesamt rund 1000 Garagen, vorwiegend in Niederösterreich und im Burgenland), auf die noch geringe öffentliche Wahrnehmung dieses Immobiliensegments zurück. „Garagenparks werden auch in näherer Zukunft ein, wenn auch aufstrebendes, Nischenprodukt blei­ben, das wenig präsent ist“, pflichtet Stefan Wernhart, Geschäftsführer beim Wiener Immobilienberater EHL, bei.

Betreiber kompensieren Bodenversiegelung

Die Menge der Player in Österreich ist überschaubar, der Markt regional gut aufgeteilt. „Ein Engagement ist sehr eigenkapitalintensiv“, erklärt Bor­ger. „Die Banken sind mit Finanzierungen eher zurückhaltend.“ Aichberger sieht weitere Herausforderungen. „Baugenehmigungen zu bekommen wird immer schwieriger, auch angesichts ökologischer Überlegungen, Stichwort Bodenversiegelung.“ Sein jüngstes Projekt durfte nur unter der behördlichen Auflage, auch Grünraum zu schaffen, umgesetzt werden. Viele Errichter setzen daher auf Kompensationsmaßnahmen. „Etwa ein Viertel der Betreiber nutzt die Garagendächer für Fotovoltaikanlagen“, hat Borger ermittelt.

Möglicher Türöffner für Investoren

Als größter Betreiber im deutschsprachigen Raum hat das von einem Brüderpaar aus Nordrhein-Westfalen geleitete Storage24 seine Fühler inzwischen auch nach Österreich ausgestreckt. Sieben seiner insgesamt rund 200 Standorte, das sind rund 1200 Garageneinheiten, betreiben Markus und Matthias Sattler hierzulande. Nun denken sie daran, das Unternehmen zu verkaufen. „Self-Storage gehört seit zwei Jahren zu den Immobiliensektoren mit der besten Performance“, begründen Experten, warum der Marktwert von Storage24 auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt wird. „Vielleicht wird dieser Deal der Türöffner, damit auch die großen Investoren in dieses Segment einsteigen“, sagt Borger. „Bis die in den USA üblichen Verkaufszahlen erreicht werden, wird es aber sicherlich noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dauern.“