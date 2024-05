Cybertruck-Besitzer klagt: „Ich sehe hauptsächlich den Mittelfinger“

Teslas Cybertruck, umringt bei einem Auftritt in Berlin im Mai. Die Zulassung für den europäischen Markt steht noch aus.

Teslas Cybertruck, umringt bei einem Auftritt in Berlin im Mai. Die Zulassung für den europäischen Markt steht noch aus. Imago / Dts Nachrichtenagentur

Teslas Extrem-Pick-up erregt erwartungsgemäß viel Aufsehen auf der Straße – nicht immer im Sinn der Menschen am Steuer.

Ein Cybertruck-Besitzer aus dem US-Bundesstaat Maine hat sich mit einem ungewöhnlichen Lamento einer lokalen Tageszeitung anvertraut. Travis Carter, Besitzer eines (legalen) Cannabis-Ladens im Ostküsten-Städtchen Portland war der erste Käufer von Teslas Pick-up in Maine. Er bezahlte 100.000 Dollar für den Cybertruck – und zweifelt inzwischen an seiner Kaufentscheidung.

„Ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch“, erklärte Carter, „und nun errege ich Aufmerksamkeit, wo immer ich auftauche.“ Überall würden Handys gezückt, „ich bin wie auf einer Bühne!“ Und was Travis Carter neben Fotolinsen sonst noch zu sehen bekommt, sind nur selten erhobene Daumen.

„Ich werde angestarrt, fotografiert, angebrüllt und im Verkehr von anderen geschnitten“. „Brake check“ nennt man das. Manche nähern sich und stellen Fragen zum Auto. Einmal wurde er vor einem Fußgängerübergang angespuckt.

Die jedoch häufigste Reaktion: „Der Mittelfinger“. Den bekäme er bei allen Gelegenheiten zu sehen, an Kreuzungen und von Passanten, die vorbeimarschieren.

Den extrem kantig gestylten, fast 5,7 Meter langen Cybertruck hält sein Besitzer für kein schönes Auto, aber er sehe immerhin nicht wie alle anderen aus. „Er ist so hässlich, dass er schon wieder schön ist“, erklärt Carter, „wie ein Französische Bulldoge.“

Während der Unternehmer die Publicity als Werbung für seinen Laden nutzt, ist er zu einem extrem umsichtigen Fahrer geworden: „schließlich starrt mich jeder an.“

Während Tesla die Produktion des Cybertruck auf Hochtouren fährt, um die hohe Nachfrage zu stillen, gibt es für einen Start in Europa einstweilen noch keinen Termin: seine Zulassung für den Markt ist ausständig.

Der Cybertruck ist fast 5,7 Meter lang und wiegt leer 3,1 Tonnen. Imago / Stephanie Tacy

In den USA gelten für Autos der Kategorie „Light trucks“ großzügige Ausnahmeregelungen bei Steuern und Sicherheitsvorschriften, was auch der Hauptgrund für ihre enorme Beliebtheit ist. Die ersten drei Plätze in der Gesamt-Zulassungsstatistik sind traditionell von den Pick-Ups der Hersteller Ford, Chevrolet (GM) und RAM (Stellantis) belegt.