Bayern München holt Belgier Vincent Kompany als neuen Trainer

Bayern München verpflichtet den Belgier Vincent Kompany - als Trainer-Nachfolge von Thomas Tuchel. Bayern soll für die Ablöse tief in die Tasche gegriffen haben.

Die seit Monaten währende Trainer-Suche des FC Bayern München hat am Mittwoch ein Ende gefunden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verpflichtete Vincent Kompany, der in der abgelaufenen Saison mit Burnley aus der Premier League abgestiegen ist. Für Kompany ist es erst die dritte Trainerstation nach Anderlecht und Burnley. Der 38-jährige Belgier, der in seiner Profikarriere auf 89 Länderspiele kam, unterschreibt bei den Münchnern einen bis Juni 2027 dotierten Vertrag. Die kolportierte Ablöse für Kompany, der bei Burnley noch vier weitere Jahre unter Vertrag stand, soll bei 10,5 Millionen Euro zuzüglich Boni liegen.



Kompany wird Nachfolger von Thomas Tuchel, dessen Abschied bei Bayern bereits seit Februar feststand. Der ehemalige Innenverteidiger, der für Anderlecht, den Hamburger SV und Manchester City spielte, kann nicht als Wunschlösung bezeichnet werden. Nach der bekannt gegebenen Trennung von Tuchel sagten Leverkusens Trainer Xabi Alonso sowie die Nationaltrainer Julian Nagelsmann (Deutschland) und Ralf Rangnick (Österreich) ab. Eine Verpflichtung von Ex-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner scheiterte ebenso wie die von Benfica-Trainer Roger Schmidt. Zuletzt waren auch die Bemühungen um eine Weiterbeschäftigung von Tuchel erfolglos.

Auf Aufstieg Kompanys folgte Abstieg



Sportlich bringt Kompany nicht die beste Bilanz mit: Bevor er zu Burnley wechselte, hatte er Anderlecht zweimal auf Platz drei geführt. Mit den Engländern gelang ihm zwar der souveräne Aufstieg in die Premier League, doch es folgte der umgehende Abstieg. Mit 24 Punkten belegte Burnley den vorletzten Platz. Allerdings erntete Kompany viel Lob dafür, wie der Außenseiter spielerisch agierte.

„Ein Trainer-Typ, der sehr gut zur Spielphilosophie und Identität des FC Bayern passt“



„Vincent Kompany ist ein Trainer-Typ, der sehr gut zur Spielphilosophie und Identität des FC Bayern passt: Seine Teams wollen den Ball, wollen dominant und mit hoher Intensität Fußball spielen. Er ist ein junger, sehr ehrgeiziger Trainer, der viel internationale Erfahrung mitbringt, am Puls der Spieler ist und genau weiß, was auf dem Spielfeld passieren soll“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund über den neuen Mann an der Seitenlinie.



Kompany freute sich auf die Herausforderung, es sei eine große Ehre, für diesen Club tätig zu sein. „Der FC Bayern ist eine Institution im internationalen Fußball. Als Trainer musst du für das stehen, was du als Persönlichkeit bist: Ich liebe es, den Ball zu haben, kreativ zu sein - und wir müssen auch aggressiv sein auf dem Platz und mutig. Ich freue mich jetzt auf die ganz elementaren Dinge: Mit den Spielern zu arbeiten, ein Team zu bilden. Wenn die Basis steht, kommt auch der Erfolg.“ (APA/Red.)