Buchten ohne Massen, Outdoorziele ohne Sonnenstich: In den Nebensaisonen zeigt die Kvarner-Insel Lošinj ihre besten Seiten. Manche lieben hier speziell den Herbst. Und schon die Habsburger wussten das gute Klima an der kroatischen Küste zu schätzen.

Manche Locals auf Lošinj meinen, dass die Saisonränder die beste Zeit im Jahr sind, vor allem der Herbst. Da entfaltet die kroatische Insel ihren Zauber ohne Touristenansturm. Allein, dass es am Hafen von Mali Lošinj, dem Hauptort, geruhsam zugeht, ohne verlassen zu wirken, ist Anzeichen einer Entspannung, das viele Einheimische schätzen. Obwohl sommers im Tourismus das meiste Geld gemacht wird.

Im Frühjahr sind die Temperaturen tagsüber angenehm. Und im Herbst das Wetter oft stabil, da fällt die Temperatur im Oktober auf spätsommerliche 18 Grad und kaum darunter, um 20 Grad hat auch das Meerwasser noch in der Čikat-Bucht, die schon in den Pioniertagen des Tourismus am Kvarner eine zentrale Rolle spielte.