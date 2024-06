Genuss mit Tradition: Kultursommer bei Esterhazy

Kulturelle Vielfalt. Von Ausstellungen über Konzerte, einzigartige Opernerlebnisse und Kulinarik – die Welt von Esterhazy ist eine voller Genussmomente.

Seit mehr als vier Jahrhunderten steht der Name Esterházy für Innovationen, Sammelleidenschaft und Förderung der schönen Künste. Umjubelte Konzerte, prunkvolle Feste und außergewöhnliche Kunstwerke renommierter Künstler rückten den Hof der Fürstenfamilie während der k. u. k. Monarchie in das Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit.

Als steinerne Monumente geben Schloss Esterházy, Burg Forchtenstein, Schloss Lackenbach und der Steinbruch St. Margarethen bis heute beeindruckend Zeugnis von Bedeutung der Familie Esterházy ab. Heute zählen diese Kulturdenkmäler zu den Wahrzeichen des Burgenlands und locken Jahr für Jahr kunstsinnige Wiener und Touristen aus der ganzen Welt in Österreichs jüngstes Bundesland.

Musik und Kunstgenuss

Mit der Intention, den Kunstsinn und die Offenheit für Neuheiten ins 21. Jahrhundert zu tragen, brachte Melinda Esterházy das historische Erbe 1994 in Stiftungen ein. Die Tradition fortführend, sind diese heute – 30 Jahre nach ihrer Begründung – mehr denn je wichtige Impulsgeber für Kunst, Kultur und Wirtschaft im pannonischen Raum und weit darüber hinaus. Mit einem so vielseitigen wie hochwertigen Kulturangebot bespielen die Stiftungen ihre diversen Standorte, die von Wien in einer knappen Autostunde bequem zu erreichen sind.

Markant und imposant bildet Schloss Esterházy seit Jahrhunderten weit mehr als den kulturellen Mittelpunkt Eisenstadts. Als einstiger Dienstort Joseph Haydns gilt das Schloss als Wiege der Wiener Klassik. Mit führenden Vertretern des internationalen Musiklebens locken Konzerte und Festivals wie HERBSTGOLD, die Streichquartetttage quartetto plus oder das „Keys To Heaven“-Pianofestival in Eisenstadt Gäste aus In- und Ausland in die burgenländische Hauptstadt.

Matinee im Haydnsaal

Während der Sommermonate gibt es werktäglich die Möglichkeit, mittels kurzer, populärer Matineekonzerte den legendären Haydnsaal zu erleben. An Kenner richten sich Auftritte von u.a. Sir Simon Rattle (22. Juni) oder das traditionelle Sommerkonzert (18. August), bei dem heuer die Cellistin Julia Hagen als Solistin zu erleben sein wird. Das Schlossfest (20. Juli) bespielt in einem fast sechsstündigen Konzertmarathon mit Theater, Wandelkonzerten und Musik von Bach über Piazzolla bis Vivaldi die prunkvollen Räumlichkeiten, bietet aber auch atmosphärische Klangerlebnisse am Schlossplatz und Schlosshof.

Geschichte & Natur erleben

Historisch interessierte Besucher:innen kommen auf Burg Forchtenstein auf ihre Kosten. Weithin sichtbar thront die Burg auf einem Felskegel des Rosaliengebirges und gibt Zeugnis einer wechselvollen, kriegerischen Zeit. Ihre Wurzeln reichen bis in das 13. Jahrhundert zurück, seit den 1620er-Jahren ist sie mit dem Namen Esterházy verbunden. Hier kann die berühmte historische Kunst- und Wunderkammer der Familie Esterházy besichtigt werden, aber auch Zeughaus mit einer der größten Waffensammlungen Österreichs sowie Dauer- und Sonderausstellungen laden zu einer eindrücklichen Reise in die Geschichte ein.

Auch wer Natur erleben will, wird fündig: Schloss Lackenbach, seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Wohnort der Familie Esterházy genützt, erfuhr mitsamt seinem prächtigen Garten in den vergangenen Jahren eine behutsame Renovierung und kann auch heute wieder bewohnt werden: Das Boutique-Hotel „Zum Oberjäger“ bietet stimmungsvolle Zimmer in historischem Ambiente. Aber auch Tagesausflügler können bei Gartenführungen Energie oder im kleinen Museum mit seinen feinen Ausstellungen Geschichte tanken.

Für die Interessen der jüngeren Generationen sorgt ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm an allen Standorten. Früh sollte man sich um Karten für das beliebte Feenfest „Feenreich“ im Schlosspark Eisenstadt (31. August und 1. September) bemühen. Auch das Familienfest Forfel Fantastisch Anfang Juli oder das herbstliche Drachenfest (28. und 29. September) auf Burg Forchtenstein sind in der Regel ausverkauft. Ein Zuschauermagnet sind auch die Opern-Aufführungen im Steinbruch St. Margarethen. Hier auf der größten – und wohl schönsten – Freilichtbühne Europas begeistern die beliebtesten Werke im Opernrepertoire in spektakulären Produktionen Jahr für Jahr gut 100.000 Besucher:innen. 2024 steht ab 10. Juli Giuseppe Verdis „Aida“ auf dem Programm. Mit einem opulenten Bühnenbild, farbenfrohen Kostümen und ausgefeilten Choreografien lädt Regisseur Thaddeus Strassberger, der bereits 2021 eine umjubelte „Turandot“ realisierte, in das alte Ägypten der Pharaonen.

Das PIEDRA-Festivalorchester, ein Ensemble aus internationalen Stars und vielversprechenden Nachwuchsänger:innen unter Iván López-Reynoso, und der Philharmonia Chor Wien sorgen für ein musikalisches Feuerwerk. Mit so in Europa noch nie zu sehenden Wasserspielen, Videoeffekten und atemberaubenden Stuntszenen verspricht auch „Aida“ ein visuelles Ereignis, an das sich das Publikum noch gerne zurück erinnern wird.

Wie die Oper im Steinbruch zählt das HERBSTGOLD-FESTIVAL im Schloss Esterházy zu den großen Höhepunkten im Kalender der großen Kulturfestivals. Jeden September bringt das von Geiger Julian Rachlin kuratierte Programm die wichtigsten Vertreter:innen des internationalen Musiklebens nach Eisenstadt. Heuer mit dabei sind u. a. Martha Argerich (11. September), Sir Bryn Terfel (13. September), Karl Markovics (15. September) oder Gautier Capuçon (22. September).

Lounge und Rooftop-Bar

Neben den kulturellen kommen bei Esterhazy auch die gastronomischen Genüsse nie zu kurz. Kein Wunder, bedenkt man die Vielfalt an Speisen und Köstlichkeiten, die schon im Namen auf das Fürstengeschlecht verweisen.

Von dem exklusiven Angebot der Opernlounge bei den Aufführungen in St. Margarethen, das heuer erstmals von K. u. K. Hofzuckerbäcker Gerstner betreut wird, dem eigenen Weingut in Trausdorf, dem Restaurant Grenadier auf Burg Forchtenstein bis hin zu dem vielseitigen Angebot am Eisenstädter Schlossquartier. Das reicht von den levantinisch-pannonischen Inszenierungen im Restaurant Henrici, der Weinvielfalt der Selektion Vinothek bis zum 4*-Superior-Hotel Galántha mit seinem Restaurant Paulgarten und seiner Rooftop-Bar.

Eine Entdeckungstour durch die Esterhazy-Welt verspricht sommers wie winters vielfältigsten Hochgenuss.

Ein einmaliges Erlebnis – eine Opernaufführung im Steinbruch St. Margarethen. Vienna Press/Andreas Tischler

Beeindruckende Location: St. Margarethen. Thomas Schmid

Einblicke in das Leben am Hofe geben Dauerausstellungen. Thomas Schmid

Optik und Akustik in Perfektion im Haydnsaal. Paul Szimak