War Kafka etwa ein Amerikaner?

Vorlesen Hauptbild • Im „Restaurant Kafka“ gibt es kein Kafka-Konfekt. • Serge Attal/Picturedesk

Wo liegt der Kontinent Kafka? Am Altstädter Ring? Hoch droben auf dem Hradschin? Oder doch ganz woanders? Von Kafka-Häferln, Kafka-Buttons und der seltsamen Sehnsucht nach Kafka-Konfekt: eine Kafka-Visite an der Moldau.

Was weiß eine Stadt über ihre Bewohner? Und was kann sie uns, wenn sie es denn will, über ihre Bewohner berichten, Jahrzehnte, ja vielleicht Jahrhunderte nach deren Tod? Der Genius Loci, bereitwillig beschworen und noch bereitwilliger touristischer Verwertung zugeführt, lässt uns andächtig vor Fassaden stehen, hinter denen sich irgendwann Bedeutsames begeben hat, führt uns in Zimmer, vor Schreibtische, an Regale, die uns als Zeugen erhabener Schöpferkraft gelten. Doch was ist ihr Zeugnis nütze, da sie doch, jener Schöpferkraft längst verlustig, nichts weiter als Fassaden, Zimmer, Schreib­tische, Regale sind?

Es ist ein kühl-frischer Frühlingstag, der mich mitten in Prag findet, dort, wo die Altstadt ins historische jüdische Viertel übergeht, Josefov genannt, nach jenem Habsburger Kaiser, der den Juden in einer als Toleranzpatent bekannten Schrift größere Freiheiten in der Religionsausübung zugestand, nach Joseph II. also, dessen Mutter, Maria Theresia, die Väter und Mütter jener nunmehr Toleranzpatentierten noch bei bitterster Winterkälte der Stadt verwiesen hatte.

Hierher, in diese urban-konfessionelle Zwischenzone, hat mich Alena Navrátilová an jenem Vormittag bestellt, und das aus gutem Grund: Welcher Ort wäre besser geeignet, eine Runde auf Franz Kafkas Prager Spuren zu beginnen? Denn Zufall oder nicht, genau an dieser Stelle, hie angrenzend an die barock-monumentale Sankt-Nikolaus-Kirche, da nur eine Handvoll Schritte von der ehrwürdigen Maisel-Synagoge entfernt, befindet sich das Haus, in dem Franz Kafka am 3. Juli 1883 geboren wurde.

Ein kafkahaltiges Gemäuer?

Genauer gesagt: Es befand sich da. Vom Original nämlich hat sich nur das Portal erhalten, der Rest wurde, man sagt, nach einem Brand Ende des 19. Jahrhunderts, wenig später, ein Stück zurückversetzt, in ähnlichem Stil neu errichtet. Freilich, wie konkret kafkahaltig das Gemäuer auch sei, heute jedenfalls wird der Bau samt und sonders als Kafka-Geburtshaus wahrgenommen.