Gewalttat in deutscher Flüchtlingsunterkunft: Security tot

Großeinsatz der Polizei in der Brandenburgischen Landeshauptstadt. Imago / Imago

In Brandenburg wurde offenbar ein Sicherheitsmann getötet. Ein Verdächtiger ist auf der Flucht.

In einer Potsdamer Gemeinschaftsunterkunft für Asylwerber soll es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein Wachmann ist dabei gestorben. Wie deutsche Medien berichten, wurde die Polizei am frühen Morgen alarmiert. Demnach ist der Mitarbeiter des Wachschutzes mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.

Die Lage ist derzeit noch unübersichtlich. Wie die Staatsanwaltschaft dem rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) mitteilte, ist der Täter auf der Flucht. Seit 04:30 in der Früh läuft ein Polizeieinsatz, Straßen sind gesperrt.

Eine Gefährdung der Nachbarschaft bestehe derzeit nicht, heißt es. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. (Red)