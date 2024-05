Wer die Schere findet, klappe sie nicht auf

Inspiriert durch Kafka, thematisiert Thomas Lehr Albträume, die Ängste wecken, ins Utopische oder in die Mythologie führen.

Die Liste all jener Autorinnen und Autoren, die sich Kafka nicht (lediglich) biografisch oder analysierend nähern, sondern durch sein fragmentarisches Werk dazu inspiriert wurden, Neues in einem Sinne zu schaffen, den man als „kafkaesk“ bezeichnen kann, ist lang.

Somit sind mindestens drei Kafka-Disziplinen unterscheidbar: die Kafkalogie, die Kafkanomie und die Kafkagrafie. Letztere hat zugleich etwas Kalligrafisches an sich, denn wer sich an Franz Kafka übt, erkennt darin auch eine ästhetische Verpflichtung.

So geschehen in Thomas Lehrs „Etüden“, die in bibliophiler Form bei Wallstein erschienen sind. Zehn Essays thematisieren ein breites Spektrum an Unlustgefühlen und drückenden Albträumen. Sie wecken Verfolgungsängste, die durch eine Hundemeute geschürt werden, führen ins Utopische oder aber in die griechische Mythologie. Lehrs Humor ist anders gelagert als der des Pragers, er zeigt sich in Passagen, die lautmalerisch und absurd zugleich scheinen, wie in der Etüde „Ankunft“, in der vom „pränatalletalen GruZZeln“ (sic!) die Rede ist.

Vision von Sträflingsinseln in der Adria

„Kafkas Schere“ ist der dritte Essay, der deshalb besonderes Augenmerk verdient, weil der Großmeister (Umschlagtext) darin ausdrücklich namentlich zitiert wird. Wer Kafkas Schere findet, solle sie nicht anrühren, jedenfalls aber nicht aufklappen, empfiehlt der Autor.