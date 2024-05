Rupert Sausgruber: Grundsätzlich waren es mehrere angebotsorientierte Faktoren – vor allem die Coronapandemie und dann der Energiepreisschock nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine –, die die Preise in ganz Europa nach oben getrieben haben. Für die höhere Inflation in Österreich gibt es dann ebenfalls mehrere Gründe. Zum einen haben wir viele Energiequellen gehabt, die unmittelbar von den Preissteigerungen betroffen waren. Und anders als andere Länder haben wir weniger Möglichkeiten gehabt, diese zu substituieren. Außerdem ist die österreichische Volkswirtschaft sehr stark dienstleistungslastig – mit einem hohen Anteil an Gastronomie und Hotellerie. Und auch diese Bereiche waren überproportional von Preissteigerungen betroffen. Es ist also wahrscheinlich vor allem ein Struktureffekt, den man relativ wenig der Politik als Versagen zurechnen kann.