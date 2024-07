Rudern wie die Phönizier: Die barcas de jábega in Málaga

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Damals wurden die Boote für die Schleppnetz-Fischerei genutzt. Heute sind die barcas de jábega sportlich im Einsatz. • Quino Al/Unsplash

Von der Fischerei zum Volksport: Die andalusische Stadt Málaga erhält seine 3000 Jahre alte Bootstradition lebendig. Ein Selbstversuch.

„Schaut, das Boot!“, ruft die Kleine. „Das sind Wikinger“, erklärt der Große. Es ist der erste Morgen am Strand von Pedregalejo, einem gemütlichen Stadtviertel im Norden Málagas. Die Kinder liegen noch im Bett und schauen durch die offenen Balkontüren aufs Meer. Zügig pflügt ein großes, weißes Ruderboot durchs Wasser. Vorder- und Achtersteven wachsen etwa 80 Zentimeter in die Höhe, bevor sie in einem roten, runden Kopfstück enden. Die Ähnlichkeit mit alten Wikingerschiffen ist unverkennbar. Doch reichen die Ursprünge dieser Boote noch weiter zurück – bis in die Zeit der Phönizier.

„Das ist der Meerjungfrauenposten“, ruft mir Pili zu, während ich mich ans Heck der Cordela kauere und mit dem Rücken an eben jenen Steven lehne. Mir gegenüber am Bug steht Emilio, der patrón. Grauer Bart, schwarze Locken, den Blick starr auf den Horizont gerichtet – der Schiffsführer könnte genauso gut Johnny Depps „Fluch der Karibik“ entsprungen sein.