Schon wieder ein Megadeal in der US-Ölbranche

ConocoPhillips will Marathon Oil für 22,5 Milliarden Dollar übernehmen. Allein im Vorjahr hatte es in den USA in der Branche Deals im Wert von 250 Milliarden Dollar gegeben.

Houston. Es handelt sich um eine milliardenschwere Transaktion, und doch ist sie nur eine unter vielen, die in der letzten Zeit stattgefunden haben. Der US-Ölkonzern ConocoPhillips übernimmt den Konkurrenten Marathon Oil für 22,5 Milliarden Dollar (20,2 Milliarden Euro). Bezahlt wird vor allem mit eigenen Aktien im Wert von 17 Milliarden Dollar, dazu kommt die Übernahme von Schulden in Höhe von etwa fünf Milliarden Dollar.

Die Marathon-Aktionäre sollen 0,255 ConocoPhillips-Aktien für jede Marathon-Aktie erhalten, was einem Plus von 15 Prozent auf den letzten Schlusskurs bedeutet. Der Deal soll im vierten Quartal abgeschlossen sein. Die Aktie von ConocoPhillips reagierte mit einem leichten Minus, jene von Marathon Oil schoss in die Höhe. Allein seit Jahresbeginn hat sie insgesamt 18 Prozent zugelegt.

Aktienrückkäufe geplant