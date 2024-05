Sprengsätze bei Zeugen Jehovas: Ex-Mitglied festgenommen

Die Polizei in Graz ist am Mittwoch zu einem Großeinsatz ausgerückt.

Die Polizei in Graz ist am Mittwoch zu einem Großeinsatz ausgerückt. APA / APA / Erwin Scheriau

Der Mann hat Bomben bei Fahrzeugen und Gebäuden der Glaubensgemeinschaft platziert. Sein Ziel war eigentlich seine Ex-Frau.

Graz. Ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas soll seit Sommer 2023 mehrere Sprengsätze bei Fahrzeugen und Gebäuden der Glaubensgemeinschaft platziert haben. Manche der Bomben gingen hoch, verletzt wurde dabei niemand. Der 55-Jährige ist Mittwochmittag an seinem Arbeitsplatz festgenommen worden, hieß es bei einer Pressekonferenz in Graz. Er ist geständig und habe eigentlich seine Ex-Frau töten wollen.

Der 55-jährige IT-Techniker aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte laut den Ermittlern daher als Ablenkungsmanöver bereits im August 2023 Rohrbomben an Fahrzeugen anderer Mitglieder der Zeugen Jehovas montiert. Diese seien laut Rene Kornberger, Leiter des Landeskriminalamts Steiermark, „nicht immens“ gewesen. Es folgte zu Ostern 2024 eine Bombe „mit extremer Sprengkraft“ vor der Tür der Zeugen Jehovas in Kalsdorf, sagte Kornberger. Diese ging aber nicht hoch, dafür aber eine andere Bombe an einem Auto in Zettling.

Als Motiv nannte der Verdächtige Unterhaltsstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau, mit der er auch zwei Kinder hat. Diese habe er offenbar seit 13 Jahren außer bei Gerichtsterminen nicht mehr gesehen. Laut den Ermittlern soll es während der Beziehung des Mannes mit seiner Ex-Frau zu Gewalttätigkeiten gekommen sein. Diese lagen bisher aber polizeilich nicht auf. Die Ex-Frau ist Mitglied der Zeugen Jehovas. Er war ebenfalls Mitglied, wurde aber nach der Scheidung ausgeschlossen. Der Verdächtige war unter jenen rund 60 ehemaligen Mitgliedern, die die Ermittler genauer unter die Lupe genommen hatten. Bei einer Hausdurchsuchung seiner Räumlichkeiten fand die Polizei auch Sprengstoff. (APA)