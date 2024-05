Autoren aus dem Achten: Wenn die Josefstadt vorliest

Helmut Pokornig versammelt bei seinem ersten „Lesefest Josefstadt“ Autorinnen und Autoren des Bezirks.

Die kleine Josefstadt teilt sich, wie andere Bezirke auch, in mehrere Grätzel. Und innerhalb dieser Bezirksteile „gibt es dann noch einmal kleinere Grätzel. Fünf, sechs Straßen, in denen man sich immer bewegt und in denen man über die Jahre die Leute wirklich kennenlernt.“

Findet zumindest Helmut Pokornig, der seit rund 25 Jahren hier im Achten lebt und dessen Radius sich im Alltag oft auf die Gegend rund um Josefstädter Straße, Tiger- und Zeltgasse beschränkt, in Letzterer betreibt er schon seit Jahren sein Figurentheater Marijeli. Andere Straßen im Bezirk „sind mir völlig fremd“ oder er kennt sie kaum.

Nun aber hat der Illustrator den flächenmäßig kleinsten Wiener Bezirk dann doch ein wenig größer gedacht: Für das Lesefest Josefstadt, das er – quasi als One-Man-Show – zum ersten Mal organisiert hat und das an drei Wochenenden an mehreren Orten im Bezirk stattfinden wird (siehe Infobox).