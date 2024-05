Kein Boden mehr für das Einfamilienhaus

Die Baubranche fürchtet um Jobs, Bauland und Eigenheime, sollte der Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar pro Tag beschränkt werden. Ist die Angst berechtigt?

Es ist einer dieser Punkte, die zwar im schwarz-grünen Regierungsprogramm stehen, deren Durchsetzung aber in immer weitere Ferne rückt: die Beschränkung des Bodenverbrauchs in Österreich auf 2,5 Hektar pro Tag. Derzeit steht dieser bei rund zwölf Hektar pro Tag. Geht dies so weiter, ist nicht nur die Ernährungssicherheit in Österreich gefährdet, sondern es gehen auch wichtige klimaregulierende Effekte verloren, so die einhellige Meinung der Wissenschaft.