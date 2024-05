Beim „Wir sind Wien“-Festival finden Konzerte, Lesungen, Kindertheater etc. an 23 Tagen statt – jeden Tag in einem anderen Bezirk. Und am liebsten an ungewöhnlichen Orten wie Baulücken. Der Eintritt ist frei.

Die Eckdaten kann man sich wirklich leicht merken. Das „Wir sind Wien“-Festival findet vom 1. bis zum 23. Juni statt. An jedem dieser Tage wechselt es den Bezirk, und zwar in chronologischer Reihenfolge. Das heißt: Am 1. Juni spielt es im ersten Bezirk, am 2. Juni im zweiten Bezirk, am 3. Juni im Dritten etc., bis es am 23. Juni im 23. Bezirk seinen Abschluss feiert. Nur die Eröffnung fällt aus der Reihe: Die findet schon am 31. Mai statt.

Unübliche Orte

Hinter dem Festival steht die Basis.Kultur.Wien, quasi der Dachverband für Laienkultur-Vereine. Die Basis.Kultur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunst und Kultur an dezentrale Orte zu bringen. Das spiegelt sich auch im „Wir sind Wien“-Festival wider, wo man sich bemüht habe, oft auch an „unüblichen Orten“ zu spielen, sagt Regina Laschan vom Verein. Das heißt: „Wir sind oft in Parks, auf vielen Plätzen und bespielen Baulücken. Wir sind dort, wo die Menschen sind.“

Und das schon ziemlich lang. Das Festival findet heuer zum 16. Mal statt. Allerdings hat es in der Zwischenzeit seinen Namen gewechselt. Viele werden es wohl noch als „Festival der Bezirke“ kennen. Doch zurück zum Inhalt: Der ist mit Absicht sehr bunt, damit für jeden etwas dabei ist. Am 31. Mai eröffnet etwa die Austropop-Band Tanz Baby! das Festival. Am 2. Juni findet auf der Kaiserwiese im Prater ein Pop-Picknick statt. Srdjan Knežević und Mascha Dabić lesen und werden von DJ Le Catt musikalisch begleitet. Austrofred macht am 5. Juni einen Magic Music Walk. Die Jazzwerkstatt feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum im Esterházy-Park im sechsten Bezirk.

Kriminalfälle musikalisch erzählt

Auch die Wiener Symphoniker haben in verschiedenen Ensembles Auftritte sowie die Kriminal Schrammeln, die am 9. Juni Moritaten über die spektakulärsten Verbrechen Wiens aufführen. Am 14. Juni interpretiert Schauspieler und Musiker Robert Stadlober Kurt Tucholsky, und zwar im zwischengenutzten Pavillon 9 auf der Baumgartner Höhe.

Für Kinder gibt es etwa am 8. Juni (aber auch am 13., 19. und 23. 6.) das Theater Frischluft mit Romana und Romina Power oder ein Steckenpferd-Derby am 16. 6. Auch das Klimathema begleitet das Festival: etwa mit einem Poetry-Slam am 2. Juni. Am 16. Juni tritt Denice Bourbon mit dem Political Correct Comedy Club auf der Tschauner-Bühne auf. Dorthin wurde wegen Regens auch die Eröffnung verlegt.

Mehr unter: wirsindwien.com