Der wahre Spielmacher in Europas Klubfußball

Real-Präsident Florentino Pérez, 76, ist erfolgsgetrieben wie kein anderer Fußballfunktionär. Der Gewinn der Champions League ist ein Muss, seine Super League das für ihn noch bessere Geschäft.

London/Madrid/Wien. Florentino Pérez muss sich dieser Tage als richtiger Sieger fühlen. Der mächtige Madrider Bautycoon und Klubchef von Real Madrid dribbelt an vielen Fronten und seine „Königlichen“ verleihen ihm gehörigen Glanz. Der 77-Jährige zieht seit dem Jahr 2000 bei Real die Fäden, und wer allein auf die Errungenschaften des Klubs von David Alaba blickt, kommt fast aus dem Staunen nicht mehr heraus. Acht Mal gewann Real seitdem die Champions League und greift am Samstag gegen Dortmund (21 Uhr, live ServusTV) nach dem insgesamt 15. Triumph.

Fünf Uefa-Supercup-Titel, fünf Mal die Fifa-Klub-WM, neun Mal die spanische Meisterschaft und dazu Europas Vorherrschaft um fast jeden Preis: Pérez baute den Verein zu einer Cashcow aus, die allerdings Milliardenschulden mitschleppt. Und demgemäß zwingend noch höhere Einnahmequellen braucht.

Mit dem neuen Bernabeu-Stadion, es fasst hochpreisig 80.000 Zuschauer, und diversen Deals mit TV-Stationen und Sportartikelherstellern (Adidas bis 2028, 120 Millionen € pro Jahr) ist ein kleiner Teil bewirtschaftet. Das reicht freilich nicht für dieses Imperium. Also treibt Pérez zusammen mit Joan Laporta (Barcelona) sein Großprojekt wider alle Bedenken weiter voran. Er will der Fußballunion Uefa das ganz große Geschäft abgraben und seine „Super League“ verwirklichen.

Grünes Licht? Oder nicht?

Jetzt feierte man einen juristischen Etappenerfolg. Ein Madrider Handelsgericht gab einer Klage des für den geplanten Wettbewerb zuständigen Unternehmens „European Super League Company SL“ (Eslc) gegen mögliche Sanktionen durch Fifa und Uefa – teilweise – statt. Die zuständige Richterin am Handelsgericht Nr. 17, Sofía Gil Garcia, teilte mit, dass Weltverband und seine Europafiliale „die marktbeherrschende Stellung missbraucht und den freien Wettbewerb auf dem Markt verhindert“ hätten.

Sie ordnete dessen Einstellung an, auch weil gegen zwei Artikel „des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Aeuv) verstoßen“ werde. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Und damit begannen die jeweiligen Interpretationen. Die sind vor Gericht wie auf hoher See zulässig, die Uefa jedenfalls wähnte sich weitgehend in der eigenen Haltung bestätigt. Das Gericht habe weder grünes Licht für Projekte gegeben wie die Super League, noch habe es diese genehmigt. „Das Urteil gibt Dritten nicht das Recht, ohne Genehmigung Wettbewerbe zu entwickeln, und betrifft kein zukünftiges Projekt oder gar eine geänderte Version eines bestehenden Projekts“, schrieb die Uefa in einer Aussendung.

Was sich wohl Pérez und Uefa-Präsident Čeferin zu sagen haben beim Finale in Wembley? Was geschieht, wenn Real gewinnt? Diplomatisches Lächeln und telegenes Händeschütteln ist vorauszusetzen.

„Ende des Monopols!“

Der Sportprojektentwickler A22, der die Pläne zur Super League weiter unbekümmert vorantreibt, begrüßte das Madrider Urteil. Es sei ein weiterer wichtiger wie richtiger Schritt hin zu einer wettbewerbsfähigen, in Europa nachhaltigen Klubfußballlandschaft, das stand in einem ­E-Mail, das auch der „Presse“ zugestellt wurde. „Die Uefa-Statuten und die aggressiven Maßnahmen zum Schutz ihres Monopols haben über Jahrzehnte hinweg Innovationen erstickt“, erklärte A22-Chef Bernd Reichart, „die Ära des Monopols ist nun endgültig vorbei.“

Das Madrider Gericht musste dazu eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Dezember berücksichtigen. Die EU-Richter hatten in der Rechtssache C-333/21 den internationalen Verbänden damals bereits „Missbrauch der Marktmacht“ vorgeworfen. „Ein Konkurrenzprodukt zur Champions League muss laut EU-Recht grundsätzlich möglich sein.“

Das bedeute allerdings im Umkehrschluss nicht automatisch, dass die Super League genehmigt werden müsse, das weiß auch der Pérez in allen Rechtssachen vertretende ­Staranwalt Jean-Louis Dupont. Berühmt ist Dupont im Weltfußball seit dem Bosman-Urteil (Rechtssache C-415/93), das Transfers im Klubfußball komplett revolutionierte und in Wahrheit den Spielermarkt erst schuf, den man in der Gegenwart feiert. Dupont, der auch ein großer Sölden-Fan ist, habe das Mandat, die Sache fortzusetzen.

Mehr Geld, was sonst!

Trotz des Urteils bleibt es umstritten, ob und wann das Projekt der „European Super League Company“ verwirklicht wird. 2021 hatten zwölf Topvereine – vorrangig aus Italien, England und Spanien – ihre Revolution quasi über Nacht aus der Taufe gehoben und mussten es binnen 48 Stunden eilends wieder verwerfen, weil Klubs serienweise absprangen nach scharfen Sanktionsdrohungen durch die Uefa.

Der Aufschrei von Ligen, Fans und Politik war schrill. Pérez blieb ruhig. Er will Real zu Siegen führen und damit viel Geld verdienen, um Schulden abzubauen und neue Stars zu kaufen. Wie? Mit dem Gewinn der Champions League am Samstag – und am Tag nach dem Abpfiff am liebsten mit seiner Super League.

Conference-League-Finale: Olympiakos – Fiorentina 1:0 n. V. Tor: El Kaabi (116.).