Der Sprung an die Spitze gelingt nicht

Der Forschungsrat zeichnet im aktuellen FTI-Monitor ein sehr differenziertes Bild von der Leistungsfähigkeit des österreichischen Forschungs- und Innovationssystems. Gründe zum Jubeln gibt es jedenfalls keine.

Das Ziel ist seit langem das Gleiche: Österreich will hinsichtlich seiner wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit in die Spitzengruppe Europas vorstoßen – zu den Innovationsführern Dänemark, Schweden, Finnland, Niederlande und Belgien. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist auch einiges gelungen, Österreich hat sich aus dem Mittelfeld hochgearbeitet und in der zweitbesten Gruppe (von vier) als „strong innovator“ etabliert. Aber der Sprung ganz nach vorne wurde nicht geschafft.

Warum das so ist, zeigt ein Blick in den FTI-Monitor, dessen aktuelle Ausgabe der Forschungsrat (der nun, nach der jüngsten Umstrukturierung FORWIT heißt) diese Woche vorgestellt hat. Schon seit geraumer Zeit sammeln die Expertinnen und Experten des Forschungsrats systematisch Zahlen, Daten und Fakten zum österreichischen Forschungs-, Technologie- und Innovationssystem – aktuell sind es 244 Einzelindikatoren, die zu Maßzahlen in 16 Bereichen verdichtet werden (https://fti-monitor.forwit.at).

Insgesamt zeigt der FTI-Monitor – ein tolles Online-Tool, in das zu vertiefen sich wirklich lohnt – ein sehr differenziertes Bild von der Leistungsfähigkeit Österreichs. Gründe zum Jubeln gibt es jedenfalls keine: Aktuell kann Österreich nur in fünf der 16 Bereiche mit den Innovationsführern mithalten (meist nur knapp, aber immerhin). Die da sind: internationale Verflechtung, Finanzierung (v. a. dank hoher Unternehmensförderungen), Kreislaufwirtschaft (hohe Recycling-Quoten), allgemeine Standortattraktivität und Effektivität des Wirtschaftssystems.

In fünf zentralen Bereichen ist Österreich aber im Vergleich zur Spitzengruppe weit abgeschlagen. Das betrifft so wesentliche Themen wie die universitäre und außeruniversitäre Forschung, die Digitalisierung, die Geschlechtergerechtigkeit, den Bereich Umwelt und Klima und – besonders krass – Unternehmensgründungen. Wenn man hier genauer in die Analysen hineinliest und dabei auf Formulierungen wie „mediokre Leistungsfähigkeit“, „deutlich verbesserbar“ oder „weit unterdurchschnittlich“ stößt, wird einem angst und bange um die Zukunft Österreichs.

Gleichzeitig muss aber auch festgehalten werden, dass es bei immerhin elf der 16 Bereiche im Vergleich zum Vorjahr Verbesserungen gab. Es gibt also durchaus Bewegung in die richtige Richtung – allerdings zu wenig, damit Österreich seinen selbstgesteckten Zielen deutlich näherkommen könnte. Dies zeigt sich in einer weiteren Funktionalität des FTI-Monitors, in der die Zielerreichung der in der „FTI-Strategie 2030“ festgelegten Vorhaben bewertet wird. Demnach hat Österreich von 20 ausgewerteten Zielen bereits vier erreicht, bei sieben hat man immerhin schon mehr als drei Viertel des Weges geschafft und ist relativ nahe dran. Aber bei den restlichen neun strategischen Zielen sind wir meilenweit vom angestrebten Zustand entfernt. Genug zu tun also für die nächste(n) Regierung(en).

Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist nun Wissenschaftskommunikator am AIT.

