Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Schuldspruch gegen Donald Trump: Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Trump bezeichnete die historische Gerichtsentscheidung als „Farce“. Mehr dazu.

Ein Tiefschlag, aber noch kein K.o. für Donald Trump: So bewertet Kollege Thomas Vieregge die Entscheidung der Geschworenen im Schweigegeldprozess. Der Ex-Präsident sei damit vor der Präsidentenwahl noch lange nicht geschlagen. Joe Biden weiß, ihn nicht zu unterschätzen. Mehr dazu.

USA erlauben begrenzt Einsatz von US-Waffen in Russland: Die US-Regierung hat der Ukraine im Stillen die Erlaubnis erteilt, US-Waffen für Gegenschläge zur Verteidigung der ostukrainischen Großstadt Charkiw einzusetzen. Das berichteten unter anderem das Nachrichtenmagazin „Politico“ und der Sender CNN am Donnerstag. Mehr dazu.

„Ein Dampfkessel ohne Geld“: So beschreibt Oleg Vjugin, Ex-Vizechef der russischen Zentralbank, die russische Wirtschaft derzeit. Diese befindet sich im dritten Jahr des Ukraine-Kriegs in einer neuen Phase: Russen haben immer mehr Geld auf der Seite und wissen nicht, wohin damit. Mehr dazu.

EU beschließt Bargeldobergrenze: Höchstens 10.000 Euro soll man künftig in bar zahlen können – außer, es geht um Zahlungen unter Privatpersonen. Die FPÖ kritisiert die Entscheidung. Mehr dazu.

„Fridays for Future“ demonstriert am Freitag in acht österreichischen Städten: Der Klimastreik steht im Zeichen der EU-Wahl am 9. Juni. Durch den aktuellen Rechtsruck seien zentrale Elemente des Klimaschutzes in Gefahr - und die EU sei noch keineswegs auf kommende Klimakatastrophen vorbereitet. Mehr dazu.

James-Webb-Weltraumteleskop entdeckt entfernteste bisher bekannte Galaxie: Die auf den Namen JADES-GS-z14-0 getaufte Galaxie habe gerade mal rund 290 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert, erklärt die US-Weltraumbehörde NASA. Das Licht der nun neu entdeckten Galaxie brauchte mehr als 13,5 Milliarden Jahre, um zur Erde zu gelangen. Mehr dazu.

Die FPÖ verbieten? Die „Wiener Prozesse“ der Westwochen vom 7. Bis 9. Juni sollen ein Verbot der Freiheitlichen „untersuchen“. „Wenn es dort ohne Hetze abgeht, könnte es sich als heilsam erweisen, den Elefanten im Raum einmal offen anzusprechen“, schreibt Thomas Kramar im Leitartikel. Mehr dazu.