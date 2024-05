Der republikanische Hardliner aus dem US-Repräsentantenhaus, Jim Jordan, bezeichnet den Richter als „voreingenommenen“, Trump Sohn Donald Junior spricht von „Bullshit“. Geldgeber beschließen, ihre Spenden an den Ex-Präsidenten zu erhöhen.

Prominente Republikaner und glühende Anhänger von Donald Trump haben empört auf den Schuldspruch gegen den früheren US-Präsidenten im Schweigegeld-Prozess reagiert. Der republikanische Hardliner aus dem US-Repräsentantenhaus, Jim Jordan, bezeichnete das Urteil am Donnerstag als „Farce“. Trumps Sohn Donald Junior verbreitete gleich mehrere Nachrichten auf der Plattform X. Eine davon lautete: „So ein Bullshit!“

Jordan, der Vorsitzende des Justizausschusses der Parlamentskammer sprach von einem „voreingenommenen Richter“ und einem „ungerechten Prozess“, der allein dazu gedient habe, Trump im laufenden Präsidentschaftswahlkampf zu behindern. Trump werde im Berufungsverfahren Recht bekommen.

Trump Junior: Demokraten verwandelten Amerika in ein „Dritte-Welt-Drecksloch“

Die Demokraten hätten mit ihrem jahrelangen Versuch Erfolg gehabt, Amerika in ein „Dritte-Welt-Drecksloch“ zu verwandeln, schrieb Trump Junior. Mit Blick auf den Termin der Präsidentschaftswahl mahnte er: „Der 5. November ist unsere letzte Chance, es zu retten.“ Donald Trump will bei der Wahl gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden antreten. Der Schuldspruch hindert den Republikaner nicht daran, sich zur Wahl zu stellen.

Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, argumentierte, das Urteil könne Trump nicht aufhalten. Grenell schrieb auf X: „Ich habe genug gesehen... Donald Trump ist zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden.“

Symbol auch bei Attacke auf US-Kapitol verwendet

Die radikale republikanische Abgeordnete, Marjorie Taylor Greene, postete auf X provokativ eine auf dem Kopf stehende US-Flagge. Dies Symbol wird von Trumps Anhängern verwendet und spielte auch bei der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 eine Rolle.

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, reagierte gemäßigter. Er nannte das Urteil „falsch“ und „gefährlich“ „Heute ist ein beschämender Tag in der amerikanischen Geschichte“, schrieb er auf der Plattform X. Es habe sich um eine „politische Übung“ gehandelt, keine juristische. Die Entscheidung sei ein weiterer Beweis dafür, dass die Demokraten vor nichts zurückschreckten, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen und ihre politischen Gegner zu vernichten, so Johnson weiter.

Geldgeber verstärken finanzielle Unterstützung

Nach Bekanntmachung des Schuldspruchs haben auch einige große republikanische Geldgeber ihre finanzielle Unterstützung für Trump noch verstärkt. „Wir werden uns voll und ganz für ihn einsetzen“, sagte zum Beispiel Don Tapia, ein ehemaliger Botschafter Trumps in Jamaika, gegenüber Reuters. Er und ein kleines Netzwerk von Familienmitgliedern und Freunden hätten geplant, Trump bei dieser Wahl mit rund 250.000 Dollar zu unterstützen. Nach der Verurteilung wolle die Gruppe mehr als eine Million Dollar geben.

Shaun Maguire, ein Tech-Investor aus dem Silicon Valley, der vorher noch nicht für Trump gespendet hatte, gab nach dem Urteilsspruch auf der Social-Media-Seite X bekannt, dass er 300.000 Dollar zur Unterstützung von Trump gespendet habe. „Ich glaube, dass unser Justizsystem als Waffe gegen ihn eingesetzt wird“, sagt Maguire gegenüber Reuters.

Aufrufe zu Gewalttaten und Protesten

In sozialen Medien wurden vielfach Gewalttaten und Proteste gefordert, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Darunter - tödliche - Attacken gegen Richter Juan Merchan oder auf Demokraten im Allgemeinen.

Michael Cohen: „Wichtiger Tag“ für die Rechtsstaatlichkeit

Der Schlüsselzeuge der Anklage, Michael Cohen, begrüßte das Urteil gegen seinen früheren Chef. Der Ex-Anwalt Trumps sprach im Onlinedienst X am Donnerstag von einem „wichtigen Tag“ für die Rechtsstaatlichkeit. Es sei eine schwierige Reise für ihn uns seine Familie gewesen, aber „die Wahrheit ist immer wichtig“. Cohen hatte in dem Prozess ausgesagt, Schweigegeld mit dem Einverständnis Trumps gezahlt zu haben. Dieses bekam er laut Anklage vom Trump-Konzern getarnt als Anwaltskosten zurück.

»Es gibt nach wie vor nur eine Möglichkeit, Donald Trump aus dem Oval Office zu vertreiben: an der Wahlurne.« Wahlkampfteam von Joe Biden

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden bezeichnete Trump als „verurteilten Straftäter“. „Wir haben heute in New York gesehen, dass niemand über dem Gesetz steht. Donald Trump hat immer fälschlicherweise geglaubt, dass er nie mit Konsequenzen rechnen muss, wenn er das Gesetz zu seinem persönlichen Vorteil bricht“, heißt es in einer Mitteilung. „Es gibt nach wie vor nur eine Möglichkeit, Donald Trump aus dem Oval Office zu vertreiben: an der Wahlurne. Ob verurteilter Verbrecher oder nicht, Trump wird der republikanische Präsidentschaftskandidat sein.“ (APA/dpa)