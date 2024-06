Digital und State of the Art: Versicherung am Puls der Zeit

Ob mit der schnellsten und innovativsten Polizze Österreichs, der Präsenz auf TikTok, dem Angebot von Co-Working-Spaces oder der Durchführung von Studien, die Bedürfnisse von jungen Menschen erforschen − bei der DONAU Versicherung wird der Anspruch als Innovationstreiber mit Kundenfokus großgeschrieben.

In Österreich sind rund 80 bis 90 Prozent der Haushalte haushaltsversichert.* Dass sich ein solches Massenprodukt auch innovativ gestalten lässt, zeigt die DONAU Versicherung mit ihrer Haushaltsversicherung WohnenNext, bei der ein digitales State-of-the-Art-Versicherungsprodukt mit den Vorzügen eines großen Versicherers verbunden wird.

Nach dem Motto „Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht“ wurde ein digitales Produkt geschaffen, das vieles bietet. Während es bei klassischen Versicherungsprodukten zumeist mehrere Tage, manchmal sogar Wochen dauert, bis der formelle Abschluss erledigt ist, kann der Antrag zu WohnenNext online rund um die Uhr in drei Minuten gestellt werden. Die fertige Polizze wird 30 Sekunden später per Mail versendet. „Mit der schnellsten Polizze Österreichs hat die DONAU beispielgebend für die Branche den Online-Abschluss einer Haushaltsversicherung sehr einfach gemacht. Mit dem ‚Next Generation Circle‘ haben wir einen Innovationshub im Unternehmen etabliert. Strategisch steht für uns die Kunden- und Serviceorientierung im Mittelpunkt“, sagt dazu Franz Josef Zeiler, unter dessen Führung das Innovationsteam der DONAU WohnenNext entwickelt hat. Das brachte ihm, stellvertretend für das Team der DONAU, die Auszeichnung „Innovator of the Year“ in der Kategorie „Corporate Innovation“ ein. Der 2023 verliehene Award war das Ergebnis eines Online-Votings, das vom Leitmedium „brutkasten“ für Innovation, Start-ups und die digitale Wirtschaft durchgeführt wurde.

„Hervorragendes“ Kundenfeedback

Maßgeblich für den innovativen Charakter von WohnenNext sind nicht nur das Tempo bei der Erstellung von Antrag und Versendung der Polizze, sondern auch das einfache und klare Design sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. „Als Kunde will ich es einfach und transparent haben. Ich will sofort erkennen, wovor mich eine Versicherung schützt, welche Leistung ich bekomme und was der Preis dafür ist”, betont Franz Josef Zeiler und weist auf einen weiteren entscheidenden Vorteil gegenüber Produkten von reinen Onlineversicherern hin: „Neukunden haben die Option, im Schadensfall oder für weitere Anliegen einen persönlichen Betreuer in ihrer Umgebung zu wählen, bei dem sie sich dann melden können. Zudem können unsere bestehenden Kunden WohnenNext ebenfalls ganz einfach über ihre Berater abschließen. Man hat also bei allen Vorzügen eines state-of-the-art digitalen Produkts auch die menschliche Kompetenz einer Expertin bzw. eines Experten.” Der Abschluss einer Haushaltsversicherung wird somit zum Erlebnis für die Kundinnen und Kunden, das Kundenfeedback ist laut Zeiler „hervorragend“.

Franz Josef Zeiler Beigestellt

»Mit der schnellsten und innovativsten Polizze Österreichs sowie mit unseren neuen Co-Working-Spaces und unserer Präsenz auf TikTok untermauern wir unsere Ansprüche als Innovationstreiber in der Branche und als moderne Top-Arbeitgeberin.« Franz Josef Zeiler Leiter des Innovationsteams und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

DONAU Jugendstudie: Sehnsucht nach Sicherheit

Um das Erlebnis von (Neu-)Kunden permanent verbessern zu können, bedarf es einer genauen Kenntnis der Kundenbedürfnisse. Wie es um jene der jungen Menschen bestellt ist, hat die DONAU im Vorjahr in ihrer Jugendstudie unter die Lupe genommen. 1000 Jugendliche in ganz Österreich wurden im Rahmen der repräsentativen Studie zu ihrer Einschätzung der Zukunft befragt. Die Kernergebnisse im Detail:

Die Teuerung, leistbarer Wohnraum und Klimawandel sind die größten Sorgenthemen der Jugendlichen; Gesundheit sowie soziale Absicherung beschäftigen ein Drittel von ihnen.

88 Prozent der Befragten sind der Ansicht, schon in jungen Jahren für später vorsorgen zu müssen.

​​​​​​60 Prozent der Jungen sehen die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf den Jobmarkt als negativ an.

Jede:r Zweite unter 30 Jahren kann sich ein Leben ohne eigenes Auto nicht vorstellen.

Ihr Wissen über Versicherungen schätzen junge Menschen bis 30 Jahre als gering ein – mehr als ein Drittel (36 Prozent) bezeichnet es als schlecht oder sehr schlecht.

Die Studie zeigte ebenfalls auf: Trotz geringem Wissen um die Möglichkeiten einer Versicherung, sind die Wünsche und Erwartungen der Jugendlichen hoch. Das betrifft den Faktor Leistbarkeit ebenso wie jenen des Services, das für den überwiegenden Teil der Befragten nahezu vollständig online verfügbar sein sollte. Das begrenzte Wissen über Versicherungen führt parallel zum Online-Fokus dazu, dass 53 Prozent die persönliche Beratung für sehr wichtig halten.

TikTok & Co-Working-Space

Dass die DONAU am Puls der Zeit ist und vor allem auch jüngere Menschen gezielt ansprechen möchte, zeigen die jüngsten Umsetzungen. So gehört die DONAU seit Kurzem zu den ersten Unternehmen der Versicherungsbranche, die die junge Zielgruppe auf der Plattform TikTok anspricht (www.tiktok.com/@donauversicherung). Auch beim Jugendlichen-Zukunftsthema Arbeiten setzt man auf einen neuartigen Zugang. Kürzlich wurde der Co-Working-Space „DONAU Auen“ eröffnet, der für mehr Kreativität, Innovation und Kundenfokus steht. Die DONAU präsentiert sich dabei als Top-Arbeitgeberin und Innovationsführer im Bereich von neuen Formen des Zusammenarbeitens (siehe: www.instagram.com/reel/C7D3ny9CnIT).

Persönliches Service Eine Versicherung soll optimalen Schutz bieten und im Fall der Fälle verlässlich da sein. Damit es keine Überraschungen gibt, empfiehlt die DONAU ein klärendes Gespräch mit einem Berater oder einer Beraterin, bei dem persönliche Anliegen und Bedürfnisse ausführlich und im Detail erörtert werden können. Kontaktoptionen: telefonische Serviceline: 050 330 330

per Mail an: donau@donauversicherung.at

Videochat: Terminvereinbarung online unter

www.donauversicherung.at/kontakt/video-chat/video-chat-termin-vereinbare Weitere Informationen unter:

www.donauversicherung.at

Zur DONAU Versicherung Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der Vienna Insurance Group. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU umfasst alle Sparten; ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich.

Zweck dieses Beitrags ist eine kurze und geraffte Information über die Produkte der DONAU Versicherung. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen.

* Quelle: immobilienscout24.at