Auersgarden: Wie der Sommer im Palais Auersperg heuer aussieht

Vorlesen Hauptbild • Inzwischen sollten die Liegestühle da sein: Am Samstag eröffnet Gastronom Heinz Pollischansky den Auersgarden. • Caio Kauffmann

Wien. Nach drei Saisonen Freiluft wird der Garten des Palais Auersperg zum Auersgarden – unter der Ägide von Centimeter-Chef Heinz Pollischansky.

Ich zeig’s Ihnen jetzt trotzdem“, sagt Heinz Pollischansky am Ende des Gesprächs. Gemeint ist: die großzügige neue Toilettenanlage, die er in Auftrag gegeben hat. Die ist ihm wichtig. Und nicht zu Unrecht. Wenn das Sommerevent im Garten des Palais Auersperg in den vergangenen Jahren unter einer Sache gelitten hat, dann unter schier endlosen Schlangen vor dem Örtchen. „Das ist ein Detail“, sagt Pollischansky. „Aber ein wichtiges Detail.“