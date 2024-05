Der neue Sommergartenchef

Wien. Nach drei Saisonen Freiluft wird der Garten des Palais Auersperg zum Auersgarden – unter der Ägide von Centimeter-Chef Heinz Pollischansky.

Ich zeig‘s Ihnen jetzt trotzdem“, sagt Heinz Pollischanksy am Ende des Gesprächs. Gemeint ist: die großzügige neue Toilettenanlage, die er in Auftrag gegeben hat. Die ist ihm wichtig. Und nicht zu Unrecht. Wenn das Sommerevent im Garten des Palais Auersperg in den vergangenen Jahren unter einer Sache gelitten hat, dann unter schier endlosen Schlangen vor dem Örtchen. „Das ist ein Detail“, sagt Pollischansky. „Aber ein wichtiges Detail.“

Nach dem Aus des Palais Freiluft, das den versteckten Palaisgarten in der Josefstadt drei Sommer lang mit verschiedensten gastronomischen Pop-ups zur gefragten Outdoorlocation machte, hat nun der erfahrene Multigastronom das Ruder übernommen: Er betreibt mit seiner Frau Susanne unter anderem die Stieglambulanz im Alten AKH, das Falco-Restaurant am Schwarzenbergplatz, das Restaurant Scala, die Weinbar Vino Wien – und die nunmehr vier Centimeter-Wirtshäuser, die ihrem rustikalen und mitunter ein bisschen anachronistisch anmutenden Konzept seit bald 30 Jahren treu bleiben: mit XXL-Ripperln, meterlangen Broten und der Scheibtruhe Mist.

Das Centimeter wird im Auersgarden für einen Teil des kulinarischen Angebots zuständig sein: Kaiserschmarrn und Bowls. Burger und Bier kommen so wie die Spritzbar und die Tramezzini ebenfalls aus dem Portefeuille von Pollischanskys Lokalen. Vom dem gastronomischen Flair des Centimeter will man sich aber deutlich unterscheiden. „Centimeter ist Vollgas“, sagt Pollischansky. „Das ist hier ganz anders. Ich will, dass das hier eine Launge- und Gartenatmosphäre hat.“

Tacos, Cevapcici und Shisha

Eine Konstante zum Vorjahr ist im Auersgarden – so heißt die Sommerlocation nun – der Stand von Wein und Co. Was das Essen angeht, bekommt man dieses Jahr unter anderem auch Orientalisches und Tacos, beides als Ableger des Café Merkur in der Florianigasse, Cevapcici (dieses Jahr allerdings nicht mehr von Szenekoch Mario Bernatovic) und italienische Antipasti. Außerdem gibt es heuer auch einen Stand mit Shisha-Wasserpfeifen.

Der Garten mit seinem saftig-grünen Rasen, den riesigen schattenspendenden Bäumen und der einzigartigen Lage, scheinbar weit vom städtischen Trubel, dem lauten Verkehr und dem Übermaß an Beton entfernt, wird mit rund 300 Liegestühlen bestückt, Pollischanksy plant laufend kleinere Veranstaltungen, von der Weinverkostung bis zum Zauberer, vielleicht auch Unplugged-Musik. „Wenn, dann nur leise, gemütlich.“

Einen Monat lang wird hier freilich auch ein bisschen andere Stimmung herrschen: beim geplanten Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft, für die eine große Leinwand und – zumindest am Rand der Wiese – auch Biertischgarnituren aufgebaut werden sollen. Überlaufen werden soll der Garten trotzdem nicht: „Es soll kein Massenauftrieb sein. Wir werden, wenn es notwendig ist, die Zahl der Besucher auch beschränken.“

„Die stylishste Sandkiste“

Wenn das Fußballfieber abgeebbt ist, soll es im Auersgarden ruhiger werden und auch besonders familienfreundlich. Unter anderem plant Pollischansky eine Riesensandkiste in einem trockengelegten, ehemaligen Brunnen im hinteren Teil des Gartens. „Das ist dann wahrscheinlich die stylischste Sandkiste, die es gibt“, sagt er. Rutsche, Kletterturm kann er sich ebenfalls vorstellen: So ein geschlossener Garten mit Wiese und ohne Verkehrsgefahr ist für die Zielgruppe Familien mit Kindern prädestiniert.

Vier Monate lang – von Juni bis September – wird der Garten heuer derart bespielt, ein Sommerkonzept, das sich Pollischansky durchaus langfristig vorstellen kann. Anders als das Palais Freiluft in den Vorjahren läuft der Auersgarden nicht über eine Betreibergesellschaft (deren Pleite den Wechsel ausgelöst hatte), sondern direkt über den Palais-Eigentümer. Zudem hat Pollischansky auch Ganzjahresideen für die Location: Er würde gerne die Orangerie, die sich rechts den Garten entlang zieht und in der derzeit unter anderem Yogakurse angeboten werden, zu einem Kaffeehaus machen.

Vorerst geht aber einmal der Auersgarden am Samstag in die neue Saison. „Jetzt braucht nur noch das Wetter mitspielen.“