Cécile Tlili: Die Mousse au Chocolat bleibt übrig

Cécile Tlili versammelt ihre Protagonisten rund um den Tisch, um sie alles tun zu lassen – nur nicht zu essen.

Zwei Paare treffen sich, um zu Abend zu essen: Die unsichere, sehr junge Claudia hat ein wunderbares Menü vorbereitet. Sie ist die Freundin des Anwalts Étienne, dem immer alles in den Schoß gefallen ist – nur die Eroberung seiner ehemaligen Physiotherapeutin – Claudia – hat endlich eine Herausforderung für ihn dargestellt. Eingeladen sind also nun Étiennes langjährige Freunde Rémi und Johar; er ist Lehrer, sie erfolgreiche Geschäftsfrau. Johar kommt zu spät von der Arbeit und wäre am liebsten gar nicht hier; wie gern säße sie unten auf der Straße auf einer Bank. Rémi geht es ähnlich: Er würde lieber mit seiner jungen Geliebten im Bett liegen. Auf wenigen Seiten, in wenigen Stunden offenbaren sich böse Abgründe: Étienne, der Oberschichtsohn, der erstmals mit existenziellen Problemen kämpft, erhofft sich durch Johar, die aus einer Migrantenfamilie stammt und vor der Ernennung zur CEO ihrer Tech-Firma steht, eine fixe Zusammenarbeit ihrer Unternehmen – der wahre Grund für das Abendessen. Die Giftpfeile fliegen immer tiefer, in den Gerichten wird nur gestochert. Es zeigt sich, wie es um die Beziehungen zueinander steht, und letztlich setzen nicht nur die Freunde, sondern auch die brave Claudia einen drastischen Schritt. „Der Gott des Gemetzels“ klingt durch, doch gewährt Cécile Tlili ihren weiblichen Figuren mehr Raum zum Wachsen.