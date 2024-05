Im Westen beschäftigt man sich sehr oft damit, wie es an der Front in der Ukraine läuft. Doch wie nimmt man den Krieg um die Ukraine wahr, wenn man in Russland lebt? Das erzählt die „Presse“-Moskau-Korrespondentin Inna Hartwich in dieser Folge.

Wie läuft es an der Front in der Ukraine, wer hat was erobert, wie sieht es im russischen Staatsapparat aus? Das sind Themen, die vor allem die westliche Sicht auf den Überfall der Ukraine prägen. Doch wie erlebt man in Russland den Krieg? Was für Plakate prägen die Straßen, wie gehen die Russen miteinander bei dem Thema um und warum fühlen sich auch die progressiven Russen von Europa immer vor den Kopf gestoßen? Einen sehr persönlichen Einblick gibt Moskau-Korrespondentin Inna Hartwich in dieser Folge.

Gast: Inna Hartwich, „Die Presse“

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Credits: Otava Yo,patgil2002/Gilberto Serodio, Grimbach