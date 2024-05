Die Motive der Tat sind noch unklar, ebenso wie die Zahl der Opfer und die Schwere der Verletzungen.

Es sind Bilder erschreckender Gewalt. Auf dem Marktplatz in Mannheim attackiert Freitag zu Mittag ein Mann einen anderen mit dem Messer. In Videos, die auf sozialen Medien geteilt werden, ist dieser Angriff zu sehen. Als dem Opfer ein Polizist zu Hilfe eilen will, wird auch dieser brutal attackiert. Bei dem Opfer handelt es sich offenbar um den Islam-Kritiker Michael Stürzenberger. Das bestätigte die Bürgerbewegung Pax Europa. Der Täter wurde kurz darauf von der Polizei niedergeschossen und verletzt.

Unter den Verletzten befindet sich auch ein Polizeibeamter. Auf den Videos ist zu sehen, wie ihm der Täter in den Nackenbereich sticht. Wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht mehr, sagte eine Polizeisprecherin. Das Motiv der Tat sei derzeit noch unklar. Ob die Messerattacke einen politischen Hintergrund habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Rettungskräfte und auch ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin. Der Marktplatz sei abgesperrt worden, zudem seien Sichtschutzwände aufgebaut worden.

Stürzenberger hielt zum Zeitpunkt der Attacke laut Medien gerade eine Kundgebung auf dem Platz ab. Der 59-Jährige war früher für die bayerische Regierungspartei CSU als Pressesprecher aktiv gewesen. Nach dem Tod eines Freundes bei den islamistischen Terroranschlägen in der indischen Metropole Mumbai 2008 habe er sich immer stärker radikalisiert und dem Kampf gegen den Islam gewidmet, unter anderem in der rechtsextremen Bewegung Pegida, berichteten „Bild“-Zeitung und „Focus“. Er wurde deswegen auch vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet.

Der Mannheimer Marktplatz befindet sich mitten in der Innenstadt der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs. (APA/dpa/red.)