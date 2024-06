Wenn blinde Affen investieren

Sind blinde Affen bessere Investoren als die meisten Fondsmanager? Was vor 50 Jahren noch als gewagte These galt, ist heute im Prinzip unumstritten. Vielleicht macht es wirklich Sinn, einen Affen und ein paar Darts zu kaufen?



der heutige Newsletter soll Sie daran erinnern, dass blinde Affen bessere Investoren sind als die meisten Fondsmanager. Geprägt hat den Begriff der „blinden Affen“ der Ökonom Burton Malkiel in seinem Meisterwerk „A Random Walk Down Wall Street“. In dem 1973 erstmals erschienenen Buch argumentiert der Amerikaner sinngemäß, dass Affen mit verbundenen Augen, die Dartpfeile auf eine Zeitung mit allen gelisteten US-Aktien werfen, im Schnitt besser abschneiden als die viel gefeierten Investmentmanager an der New York Stock Exchange.

Was vor 50 Jahren noch als gewagte These galt, ist heute im Prinzip unumstritten (sofern Sie nicht einen Fondsmanager fragen, der - Überraschung! - vielleicht das Gegenteil behaupten wird). Das „Wall Street Journal“ hat sich vor einem Jahr einen Spaß daraus gemacht und einen Journalisten mit verbundenen Augen zwölf Darts werfen lassen.