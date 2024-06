„Junge Alte“: Die kommende Wirtschaftsmacht

Megatrends an der Börse

Megatrends an der Börse

Megatrend Silver Society. Die alternde Gesellschaft belastet das Pensions- und Gesundheitssystem. Gleichzeitig bietet das aber vielen Unternehmen und Anlegern Chancen.

Wien. Mit 100 Jahren noch einen Marathon laufen? Der gebürtige Inder Fauja Singh hat das 2011 in Toronto erfolgreich gemacht und sich damit in das Guinnessbuch der Rekorde eingeschrieben. Man muss aber gar nicht so weit gehen – beim Grazer Marathon war im Vorjahr ein 91-Jähriger dabei. Diese Sportskanonen sind zwar Ausnahmen, aber sie repräsentieren einen weltweiten Trend: Die Gesellschaft wird immer älter, und die Alten werden immer jünger, immer fitter. „Down Aging“ nennen das die Experten. Es bedeutet, dass viele Menschen nicht nur länger leben, sondern ihr „gefühltes“ Alter um zehn bis 15 Jahre unter dem biologischen liegt. „70 ist das neue 50“, lautet daher ein Slogan, den sich auch die Wirtschaft zunutze macht und damit gute Geschäfte tätigt.

„Silver Society“ ist einer der Megatrends, der längst begonnen hat und nicht mehr zu stoppen ist. Die steigende Lebenserwartung, die einer besseren und innovativen medizinischen Versorgung sowie einem gesünderen Lebenswandel geschuldet ist, beschleunigt den demografischen Wandel, wobei diese Faktoren vorerst vor allem in den Industrieländern durchschlagen. Aber auch die Schwellenländer und die noch wenig entwickelten Staaten können sich diesem Trend – wenn auch mit unterschiedlichem Tempo – nicht entziehen. So wird gemäß den Zahlen der UNO die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit von derzeit 72 Jahren bis 2050 auf 77,2 Jahre und bis 2100 auf 82,1 Jahre steigen. 1950 lag sie noch bei 48 Jahren.

Ausgeprägtes Phänomen