Zappzarapp, ratzfatz und schwuppdiwupp

Das Zappen hat seine Wurzeln wohl in Science-Fiction-Comics. AFP/Ezequiel Becerra

Über lautmalerische Begriffe, die man braucht, wenn es einmal besonders schnell gehen muss.

Manche Wörter, die zum Alltag gehören, verschwinden einfach wieder. Zappen, zum Beispiel, war um die Jahrtausendwende weit verbreitet – in der Bedeutung, dass man weitgehend ziellos mit der Fernbedienung zwischen TV-Kanälen hin- und herschaltet. Internet, Streaming und Smartphone sei Dank, kann man seine Zeit mittlerweile anders totschlagen, als zwischen Werbeblöcken durchzuzappen. Also braucht man auch das Wort dafür nicht mehr so häufig.

Wobei zappen etymologisch nicht uninteressant ist. Es leitet sich nämlich vom englischen „to zap“ ab, was unter anderem bedeutet, jemanden zu erledigen oder etwas kaputt zu machen. Ja eh, viele Gehirnzellen, mag man jetzt denken, die man beim Zappen zwischen RTL, Tele5 und MTV zerstört hat. Der Ursprung des englischen Worts dürfte lautmalerisch sein, das Zap also den Schuss einer Waffe imitieren. Wobei als ein möglicher Ursprung dafür die Science-Fiction-Comicserie „Buck Rogers“ aus dem Jahr 1929 angeführt wird.

Zappen hat allerdings nichts mit Zappzarapp zu tun. Sie kennen das, diesen Ausruf, wenn man etwas mit einer unauffälligen Bewegung an sich nimmt – etwas, das einem eigentlich nicht gehört. Diesmal liegt die Wurzel allerdings nicht im Englischen, sondern im Russischen. Sabrat steht dort für nehmen, und der Spruch wird wohl über die russischen Soldaten nach 1945 ins Deutsche gekommen sein.

Ähnlich lautmalerisch klingt ratzfatz. Wobei ratz im Sinne von schnell wohl vom Geräusch kommt, das Stoff oder Papier beim Zerreißen macht. Das Verb fatzen stand umgangssprachlich für zerreißen. Schwuppdiwupp wiederum, das man in ähnlichem Kontext verwenden kann, kommt vom lautmalerischen schwupp, das eine plötzliche ruckartige Bewegung bezeichnet.

Wenn man früher zu zweit vor dem Fernseher saß und zappte – und kurz die Fernbedienung aus der Hand legte, war sie schwuppdiwupp schon beim anderen. Ratzfatz. Oder eigentlich zappzarapp. Und hier schließt sich der Kreis.

