ÖFB cancelt „L‘Amour Toujours“ von Gigi D‘Agostino als EM-Hymne

Der von Rechtsextremen gekaperte alte Hit wird nicht mehr nach Partien der österreichischen Fußballmannschaft gespielt werden. Auf Wunsch der UEFA nimmt ihn der ÖFB von der Playlist.

Das Münchner Oktoberfest hat das Lied schon gecancelt, Ö3 und Krone Hit Radio ihn schon aus dem Programm genommen. Jetzt soll auch im Fußballstadion die Möglichkeit der „Umdichtung“ erschwert werden. Laut dem Nachrichtenmagazin „Profil“ hat die UEFA dem ÖFB mitgeteilt, dass der im März eingereichte und nun in Verruf geratene Song „L’Amour Toujours“ von Gigi D‘Agostino bei der Europameisterschaft nicht gespielt werden darf.

Der Hit aus den frühen 2000er Jahren gilt mittlerweile als codierte Rechtsextremen-Hymne. Das dürfte schon länger so sein, in eine breite Öffentlichkeit gelangte es erst jetzt, seit Videos von der Insel Sylt junge Leute zeigten, die den eigentlichen Text durch „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“ ersetzten.

Aus dem Fußball-Zusammenhang war das bisher zumindest nicht bekannt. Österreichische Fussballfans feierten zu dem Lied bisher ihre Mannschaft, gleich nach Abpfiff wurde es regelmäßig bei ÖFB-Partien gespielt. Auch bei der demnächst startenden Europameisterschaft wäre das so gewesen. Der ÖFB nahm „L‘Amour Toujours“ aber jetzt schon für das Länderspiel gegen Serbien am 6. Juni aus der Playlist, so das „Profil“. Ein Ersatz-Titel für die EM werde noch gesucht. (red.)