Russisches Gas: Wiens Finanzstadtrat attackiert Ministerin Gewessler

Der öffentliche Angriff von Ministerin Gewessler (vor allem) auf Wien hat Wirtschaftsstadtrat Hanke massiv verärgert. Er nimmt die grüne Ministerin ins Visier.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ist dafür bekannt, politische Auseinandersetzungen außerordentlich stilvoll zu bestreiten. Nicht umsonst gilt er als Sir in der Wiener Stadtregierung. Kritik verpackt er gern in sanfte Worte, er ist amikal und hält nichts von parteipolitisch motivierter Kritik ohne Substanz. Umso bemerkenswerter ist seine harsche Kritik an der grünen Energieministerin Leonore Gewessler: „Seit Wochen betreibt die Ministerin politische Kindesweglegung. Auch jetzt erfolgte wieder der Versuch, die Verantwortung an die Energieversorger einfach abzuschieben“, ärgert sich Hanke.