André Meier: Ich würde sagen, das sind die Inflation und der reale Vermögenserhalt, der ja mit hoher Inflation schwieriger wird. Die Ängste und Nöte gehen auch in Bereiche, die wir nicht beantworten können. Wenn mich einer fragt, was Putin in der Ukraine plant oder was Israel im Gazastreifen macht, muss ich sagen: Ich weiß auch nicht mehr als Sie.