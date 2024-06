Wiens neue Rolle in der Luxuswelt

Cartier hat seine Boutique am Kohlmarkt neu eröffnet – und holt derzeit seine weltweit besten Kunden in die Stadt. Anzeichen dafür, dass Wien international neu wahrgenommen wird.

Alexis de Laporte sitzt hinter in einem mit Buntglas abgeteilten Séparée mit Blick auf den Graben und strahlt wie jemand, der sich bestätigt fühlt. Gerade seien seine Kollegen angekommen, erzählt er, und erstaunt, wie lebendig und schön die Wiener Innenstadt sei. „Ich selbst weiß das ja. Aber es in den Augen der anderen zu sehen, das ist noch schöner. Dann sieht man: Es funktioniert.“

Als Nordeuropa-Chef von Cartier ist Alexis de Laporte derzeit Gastgeber für Journalisten, Kunden und Kollegen aus aller Welt. Nicht weil die Wiener Boutique am Kohlmarkt neu eröffnet hat. Sondern dass sie gerade neu eröffnet hat, ist Anlass für ein anderes Event: die weltweite Präsentation der neuen Haute-Joaillerie-Kollektion Nature Sauvage.

Grün dominiert die neu gestaltete Boutique am Kohlmarkt Juergen Hammerschmid

Für viele Luxusmarken ist es in den vergangenen Jahren Usus geworden, außerhalb ihrer hauptsächlichen Wirkungsstätte (meist Paris und Mailand) die wichtigsten Kunden, Pressevertreter und Celebrities zu VIP-Events an anderen Orten auf der Welt einzuladen. In der Mode werden spezielle Kollektionen, etwa die Cruise- oder Resortmode, gezeigt. Schmuckmarken wiederum präsentieren die Einzelstücke einer sagenhaft kostbaren „Haute Couture“ der Juwelierskunst.