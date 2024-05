Autorin Ronya Othmann berichtete über ihre Erfahrung mit Identitätspolitik in einer Literaturjury: Mit der „Presse“ sprach sie über aggressive Reaktionen, Diskriminierungshierarchien und das Aufrechnen von Identitäten.

Die 31-jährige deutsche Autorin Ronya Othmann ist derzeit nicht nur durch ihr großartiges Buch „Vierundsiebzig“ – über die IS-Massaker an den Jesiden – in der Diskussion. Kürzlich veröffentlichte sie gemeinsam mit der Journalistin Juliane Liebert einen Text in der Onlineausgabe der „Zeit“ über ihre Tätigkeit als Jurorinnen 2023 für den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt (HKW). Darin kritisierten sie, dass allein aufgrund identitätspolitischer Kriterien eine „weiße Französin“, Mariette Navarro, und der Ungar Péter Nádas aus der Shortlist gekickt worden seien. Eine Jurorin sei in der Diskussion auch mit dem Satz konfrontiert worden, sie habe als „weiße Frau“ hier nichts zu reden.

Frau Othmann, wie erklären Sie sich die teilweise aggressiven Reaktionen auf Ihren Text in deutschen Medien? Man warf Ihnen vor allem vor, Jury-Abläufe auszuplaudern …

Ich glaube, wir haben zwei Gruppen verärgert. Die einen sind Leute, die selbst in Jurys sitzen und ein bisschen wütend sind, weil sie ihre Machtposition angekratzt fühlen. Preise vergeben bedeutet ja auch ein bisschen Macht, mitzugestalten, nicht nur finanziell, man kann damit die Aufmerksamkeit auf einen Autor lenken. Vielleicht ist da auch ein bisschen Angst, dass jemand aus eigenen Jurysitzungen etwas ausplappert. Die anderen, die wir verärgert haben, sind Leute, die es einfach richtig finden, wie das hier läuft.

Ein Vorwurf lautete auch, Sie würden einem abgehobenen Literaturbegriff anhängen, quasi L’art pour l’art propagieren. Was erwidern Sie darauf?

Dass zum Beispiel das Buch von Péter Nádas, das rausgeschmissen wurde, hoch politisch ist. Und auch das Buch der „weißen Französin“ Mariette Navarro über eine Frachtschiffkapitänin ist, finde ich, nicht zuletzt ein politisches Buch. Aber auch politische Bücher haben eine Sprache und eine literarische Form. Es geht hier nicht um politische oder unpolitische Literatur, sondern um das Problem, dass in der Shortlist-Diskussion rein identitätspolitisch argumentiert wurde.