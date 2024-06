ORF übernahm Bild trotz klaren Neins: Verurteilt

Wenn schon festsitzen, dann am besten im Riesenrad.

Wenn schon festsitzen, dann am besten im Riesenrad. Yu Sun

Richter stärken Fotografenrechte: Mann erstritt Geld, weil seine auf X geposteten Handybilder gesendet wurden.

Es war der 6. Juni vor zwei Jahren. Im Prater gingen die Lichter aus, das Fußball-Länderspiel gegen Dänemark verzögerte sich, und Leute steckten mangels Stroms in den Fahrgeschäften fest. Ein Mann machte mit seinem Handy mehrere Bilder von den in der Luft hängengebliebenen Menschen. Die Fotos stellte der Mann im Internet auf die Plattform X, die damals noch Twitter hieß.

Ein Journalist der „Zeit im Bild“ („ZiB“) sah dies und schrieb den Mann am Morgen des nächsten Tages über eine Direktnachricht an. Er stellte sich als „ZiB“-Mitarbeiter vor und fragte: „Dürfte ich Ihre Fotos vom Stromausfall im Prater gestern für einen Beitrag verwenden?“ Der Hobbyfotograf darauf: „Wohin kann ich denn die Rechnung schicken?“ Der ORF-Mitarbeiter erwiderte: „Leider können wir dafür nicht bezahlen.“ Damit war das Geschäft aus Sicht des Fotografen geplatzt: „Na gut, dann nicht“, schrieb er. Der ORF sendete drei Bilder des Fotografen trotzdem um 19.30 Uhr in der „ZiB1“, der Hauptnachrichtensendung der TV-Anstalt. Dazu sei man bei einem wichtigen Ereignis berechtigt, meinte der ORF. Eine falsche Ansicht, wie sich zeigen sollte.