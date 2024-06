Philatelist klagt Professor: Karte fotografieren ist eine Leistung

Im Streit um eine historische Postkarte dreht der OGH das Urteil um. Professor durfte Foto für sein Buch nicht übernehmen.

„Postablage Glatzham 28. 12. 08“: Eine in Tirol aufgegebene Postkarte mit diesem Stempelaufdruck sorgte für einen Streit zwischen einem Philatelisten und einem emeritierten Universitätsprofessor. Ersterer hatte die aus dem Jahr 1908 stammende Postkarte für eine Festschrift fotografiert, wollte das Bild aber nicht dem Professor überlassen. Letzterer verwendete es einfach trotzdem für sein Buch. Sah es zunächst noch so aus, als würde die Klage des Philatelisten erfolglos bleiben, so hat nun doch der Professor das Nachsehen.