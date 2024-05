Wiener Buchhandlung Herder wechselt den Eigentümer

Der Theologe und Literaturwissenschaftler Tobias Mayer übernimmt mit 1. Juli die Traditionsbuchhandlung in der Wollzeile.

Die Buchhandlung Herder im ersten Wiener Bezirk erhält ab 1. Juli einen neuen Eigentümer. Dann übernimmt der Theologe und Literaturwissenschaftler Tobias Mayer die Traditionsbuchhandlung in der Wollzeile. Bisher führten die Brüder Gerhard und Franz Zach die Buchhandlung mit 13 Beschäftigten. „Aus der Zach-Buch GmbH wird nun eine Mayer-Buch GmbH“, hieß es in einer Aussendung.

Gerhard Zach werde noch einige Zeit weiter im Geschäft präsent sein und beratend mitarbeiten. Die Buchhandlung Herder ist seit 1886 in der Wollzeile 33 beheimatet und hat sich inzwischen auch zu einem wichtigen Veranstaltungsort entwickelt. An der gleichen Adresse firmiert aber auch die in Liquidation befindliche Herder GmbH, eine Tochter des gleichnamigen deutschen Verlages. (APA/KAP)