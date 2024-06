KI und Automatisierung in der IT

Nein, da Menschen an vielen Prozessen der KI-Entwicklung und -Anwendung beteiligt sind. Zudem muss man in Rechnung stellen, dass viele unserer sozialen Alltagssituationen ein ziemlich komplexes Verständnis erfordern. Wenn wir Teil einer Kultur sind, haben wir üblicherweise ein unbewusstes Wissen davon, wie wir solche Situationen verstehen und daran anschließend handeln können. Eine KI ist aktuell jedoch noch ziemlich limitiert in ihren Fähigkeiten, passende Muster in den Daten zu erkennen, die ein tieferes Verständnis von Kultur und Kontext erfordern. Auch der Trend zur Entwicklung einer Emotionserkennung wird wenig daran ändern, dass KI-Systeme noch nicht dazu geeignet sind, differenzierte ethische Urteile zu fällen oder kreative Lösungen für komplexe Problemlagen zu finden – sprich: Der Mensch und menschliches Know-how werden auch in Zukunft wichtig sein. Besonders dort, wo es darum geht, ethische Grundsätze im Entwicklungsprozess von KIs zu implementieren.