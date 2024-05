Trump holt nach Urteil Schwung mit Hasskampagne

Der Präsidentschaftskandidat setzt seinen Zorn als Ventil und Waffe im Wahlkampf ein und vergiftet so das politische Klima noch weiter.

Donald Trump hatte die Nacht auf Freitag in seinem Penthouse im Trump Tower an der Fifth Avenue im Herzen Manhattans verbracht, und er sann auf Rache. Seine Geburtsstadt und ihre Bewohner, dies hatte ihm der Schweigegeldprozess neuerlich vor Augen geführt, lehnen ihn leidenschaftlich ab. Und nicht wenige, dies demonstrierte nicht zuletzt die Abrechnung des Filmstars Robert De Niro vor dem Gerichtsgebäude, verachten ihn abgrundtief. Bei der Präsidentschaftswahl vor vier Jahren haben in New York City lediglich 22 Prozent der Wähler für ihn gestimmt, in Manhattan gar nur zwölf Prozent.

„Politischer Gefangener“