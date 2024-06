China will die USA aus dem Nahen Osten drängen

Analyse. Chinas Präsident, Xi Jinping, empfing in Peking arabische Spitzenpolitiker und forderte eine internationale Nahost-Friedenskonferenz. Sein Ziel ist es, in der Region kräftiger als bisher mitzumischen.

Istanbul/Peking. Gegenseitiger Respekt sei der beste Weg zu Harmonie und Fairness in einer turbulenten Welt, sagte Xi Jinping. Als der chinesische Präsident jetzt in Peking mit arabischen Spitzenpolitikern zusammenkam, strich er das Engagement seines Landes für Frieden im Nahen Osten heraus. Er forderte ein Ende des Gaza-Krieges und eine Zwei-Staaten-Lösung für eine Versöhnung von Israel und den Palästinensern. Mit dem Empfang für die Politiker aus der Golf-Region wollte Xi signalisieren, dass China in Nahost stärker mitmischen will. Große konkrete Initiativen gab der Präsident nicht bekannt – doch darum ging es ihm auch nicht.

Spätestens seit seiner Vermittlerrolle bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen den Nahost-Rivalen Iran und Saudiarabien im vergangenen Jahr ist China ein wichtiger Akteur in der Region. Beijing hat einen Sondergesandten für den Gaza-Krieg ernannt und organisierte im April ein Gespräch von Spitzenvertretern der verfeindeten Palästinensergruppen Hamas und Fatah, um Möglichkeiten für eine einheitliche Führung der Palästinenser zu sondieren.

Druck auf Israel verstärkt